"Монстр камеры": смартфон Oppo Find X9 Ultra впервые "засветился" в сети (фото)

Компания Oppo готовится выпустить флагманский смартфон Oppo Find X9 Ultra, оснащенный массивной камерой.

Благодаря информации и рендерам от отраслевого инсайдера Йогеша Брара, теперь появилось представление о том, как будет выглядеть Oppo Find X9 Ultra. Изображение будущего флагмана обнародовала команда SmartPrix.

На рендерах Find X9 Ultra можно увидеть двухцветную отделку, которая подчеркивает премиальные материалы. Судя по всему, компания планирует предложить классическую полностью стеклянную модель, но может быть вариант с сочетанием стекла, металла и искусственной кожи.

Рендер Oppo Find X9 Ultra Фото: SmartPrix

По словам инсайдера, Find X9 Ultra будет выпущен по меньшей мере в трех цветовых решениях, включая полностью черную версию, оранжевую модель и двухцветный вариант в землисто-коричневом цвете.

Відео дня

В издании отмечают, что предложенные рендеры являются точными с точки зрения дизайна и макета, однако конечное устройство может иметь незначительные различия в текстуре и точном оттенке цветов. Авторы также создали несколько изображений с помощью ИИ, которые показывают, как Find X9 Ultra может выглядеть в повседневных условиях.

Фото Oppo Find X9 Ultra, сгенерированные ИИ Фото: SmartPrix

Что известно об Oppo Find X9 Ultra

Как отмечает PhoneArena, предварительные утечки указывают на то, что Oppo Find X9 Ultra получит 6,82-дюймовый 2K AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и мощный флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ключевыми обновлениями Oppo Find X9 Ultra должны стать камеры и аккумулятор. Ожидается, что смартфон получит батарею емкостью 7300 мАч, а также сверхбыструю проводную и беспроводную зарядку.

Важно

Тренды смартфонов, которые должны исчезнуть в 2026 году: пользователи назвали худшие "улучшения"

Что касается камер, Find X9 Ultra будет оснащен 200-мегапиксельным объективом OmniVision с 3-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.2, дополненным 50-мегапиксельной камерой LYT600 с 10-кратным оптическим зумом. Инсайдеры также пишут о телеобъективе-экстендере на 300 мм, который обеспечит 13,2-кратный оптический зум. Спереди будет расположена 50-мегапиксельная фронтальная камера.

"Обычно я считаю, что камеры смартфонов не предлагают лучших возможностей для фотографии, и для меня старые добрые зеркальные и беззеркальные камеры все еще остаются лучшими. Однако этот флагманский model оказывается настоящим монстром камеры", — подытожил эксперт портала.

Напомним, тест камеры бюджетного Xiaomi Redmi Note 15 4G продемонстрировал, что смартфон может делать хорошие фото, однако для этого придется потратить больше времени и усилий.

Фокус также сообщал, что компания Versus провела слепое тестирование камер 12 флагманских смартфонов, в результате которого Vivo X300 Pro получил самую высокую оценку.