Камера дешевого смартфона способна на чудеса: что показало тестирование (фото)

Тест камеры бюджетного Xiaomi Redmi Note 15 4G продемонстрировал, что смартфон может делать хорошие фото, однако для этого придется потратить больше времени и усилий.

Redmi Note 15 4G предлагает неплохие характеристики для ценового диапазона 8 800 — 11 700 гривен. Однако камеры часто являются слабым местом бюджетных телефонов, поэтому эксперты портала Notebookcheck решили проверить качество фото, сделанных на основной объектив данной модели.

Как отмечают в издании, 108 МП — это отличный показатель, однако полное разрешение можно использовать только в специальном режиме. При этом теряется много светочувствительности, поскольку отдельные пиксели на сенсоре очень малы.

По словам экспертов, обычно 9 пикселей объединяются для создания больших, светочувствительных пикселей, что приводит к изображению с разрешением 12,5 МП, чего вполне достаточно для большинства задач. Второй объектив на задней панели служит лишь резервным для основной камеры и не делает самостоятельно фото.

В ходе тестирования Redmi Note 15 4G сделал несколько замечательных фото, однако частично это вопрос везения. Обозреватели заметили, что кадр уличного фонаря выглядит очень детализированным, вид через реку странно размыт, а деревья на заднем плане теряют контраст. Крупный план растений получился хорошо, но более дорогие камеры, вероятно, зафиксировали бы чуть больше деталей.

В конце концов эксперты пришли к выводу, что Xiaomi Redmi Note 15 4G не может конкурировать с высококлассными смартфонами по динамическому диапазону, четкости деталей и стабильности качества фото. При этом камера смартфона все еще способна делать приличные снимки.

Напомним, компания Versus провела слепое тестирование камер 12 флагманских смартфонов, в результате которого Vivo X300 Pro получил самую высокую оценку.

Фокус также сообщал, что Oppo готовится выпустить новый компактный смартфон среднего класса Reno 15 Pro Mini с хорошей камерой.