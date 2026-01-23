Камера дешевого смартфона здатна на чудеса: що показало тестування (фото)

Тест камери бюджетного Xiaomi Redmi Note 15 4G продемонстрував, що смартфон може робити гарні фото, однак для цього доведеться витратити більше часу та зусиль.

Redmi Note 15 4G пропонує непогані характеристики для цінового діапазону 8 800 – 11 700 гривень. Однак камери часто є слабким місцем бюджетних телефонів, тому експерти порталу Notebookcheck вирішили перевірити якість фото, зроблених на основний об'єктив даної моделі.

Як зазначають у виданні, 108 МП — це чудовий показник, однак повну роздільну здатність можна використовувати лише в спеціальному режимі. При цьому втрачається багато світлочутливості, оскільки окремі пікселі на сенсорі дуже малі.

Важливо

За словами експертів, зазвичай 9 пікселів об'єднуються для створення більших, світлочутливіших пікселів, що призводить до зображення з роздільною здатністю 12,5 МП, чого цілком достатньо для більшості задач. Другий об’єктив на задній панелі служить лише резервним для основної камери та не робить самостійно фото.

В ході тестування Redmi Note 15 4G зробив кілька чудових фото, однак частково це питання везіння. Оглядачі зауважили, що кадр вуличного ліхтаря виглядає дуже деталізованим, вид через річку дивно розмитий, а дерева на задньому плані втрачають контраст. Крупний план рослин вийшов добре, але дорожчі камери, ймовірно, зафіксували б трохи більше деталей.

Фото на основну камеру Xiaomi Redmi Note 15 4G

Зрештою експерти дійшли до висновку, що Xiaomi Redmi Note 15 4G не може конкурувати з висококласними смартфонами за динамічним діапазоном, чіткістю деталей та стабільності якості фото. При цьому камера смартфона все ще здатна робити пристойні знімки.

Нагадаємо, компанія Versus провела сліпе тестування камер 12 флагманських смартфонів, в результаті якого Vivo X300 Pro отримав найвищу оцінку.

Фокус також повідомляв, що Oppo готується випустити новий компактний смартфон середнього класу Reno 15 Pro Mini з хорошою камерою.