"Монстр камери": смартфон Oppo Find X9 Ultra вперше "засвітився" в мережі (фото)

Компанія Oppo готується випустити флагманський смартфон Oppo Find X9 Ultra, оснащений масивною камерою.

Завдяки інформації та рендерам від галузевого інсайдера Йогеша Брара, тепер з’явилось уявлення про те, як виглядатиме Oppo Find X9 Ultra. Зображення майбутнього флагмана оприлюднила команда SmartPrix.

На рендерах Find X9 Ultra можна побачити двоколірне оздоблення, яке підкреслює преміальні матеріали. Судячи з усього, компанія планує запропонувати класичну повністю скляну модель, але може бути варіант із поєднанням скла, металу та штучної шкіри.

Рендер Oppo Find X9 Ultra Фото: SmartPrix

За словами інсайдера, Find X9 Ultra буде випущений щонайменше у трьох кольорових рішеннях, включаючи повністю чорну версію, помаранчеву модель та двоколірний варіант у землисто-коричневому кольорі.

Відео дня

У виданні наголошують, що запропоновані рендери є точними з точки зору дизайну та макета, однак кінцевий пристрій може мати незначні відмінності в текстурі та точному відтінку кольорів. Автори також створили кілька зображень за допомогою ШІ, які показують, як Find X9 Ultra може виглядати у повсякденних умовах.

Фото Oppo Find X9 Ultra, згенеровані ШІ Фото: SmartPrix

Що відомо про Oppo Find X9 Ultra

Як зазначає PhoneArena, попередні витоки вказують на те, що Oppo Find X9 Ultra отримає 6,82-дюймовий 2K AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та потужний флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ключовими оновленнями Oppo Find X9 Ultra повинні стати камери та акумулятор . Очікується, що смартфон отримає батарею ємністю 7300 мАг, а також надшвидку дротову та бездротову зарядку.

Важливо

Тренди смартфонів, які мають зникнути у 2026 році: користувачі назвали найгірші "покращення"

Що стосується камер, Find X9 Ultra буде оснащений 200-мегапіксельним об’єктивом OmniVision з 3-кратним оптичним зумом та діафрагмою f/2.2, доповненим 50-мегапіксельною камерою LYT600 з 10-кратним оптичним зумом. Інсайдери також пишуть про телеоб'єктив-екстендер на 300 мм, що забезпечить 13,2-кратний оптичний зум. Спереду буде розташована 50-мегапіксельна фронтальна камера.

"Зазвичай я вважаю, що камери смартфонів не пропонують найкращих можливостей для фотографії, і для мене старі добрі дзеркальні та бездзеркальні камери все ще залишаються найкращими. Однак цей флагманський model виявляється справжнім монстром камери", — підсумував експерт порталу.

Нагадаємо, тест камери бюджетного Xiaomi Redmi Note 15 4G продемонстрував, що смартфон може робити гарні фото, однак для цього доведеться витратити більше часу та зусиль.

Фокус також повідомляв, що компанія Versus провела сліпе тестування камер 12 флагманських смартфонів, в результаті якого Vivo X300 Pro отримав найвищу оцінку.