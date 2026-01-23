Одна з найкращих камер: названо смартфон, який можна купити замість iPhone (фото)

Новий флагманський смартфон Huawei Pura 80 Ultra обіцяє першокласну якість камери, здатну конкурувати з останніми моделями Apple та Samsung.

Huawei Pura 80 Ultra отримав одні з найкращих об'єктивів серед сучасних смартфонів. До такого висновку дійшли експерти порталу Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, Huawei Pura 80 Ultra оснащений 50-мегапіксельною основною камерою з великим 1-дюймовим сенсором та 40-мегапіксельною надширококутною камерою.

Huawei Pura 80 Ultra Фото: Huawei

Смартфон використовує дві телекамери зі стабілізацією OIS, які мають роздільну здатність 50 МП і 12,5 МП та спільний висувний 1/1,28-дюймовий об’єктив. Це дозволяє досягти 9,4-кратного оптичного зуму, надаючи 4-кратній камерній системі величезний діапазон фокусної відстані від 22,5 до 212 міліметрів.

"Huawei Pura 80 Ultra має одну з найкращих камер, доступних на сьогодні у смартфонах. Це робить смартфон Huawei реальною альтернативою таким пристроям, як Apple iPhone 17 Pro Max або Samsung Galaxy S25 Ultra", — підсумували експерти.

Нагадаємо, Oppo готується випустити флагманський смартфон Oppo Find X9 Ultra з масивною камерою.

Фокус також повідомляв, що експерти протестували камеру бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 15 4G.