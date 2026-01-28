Смартфоны с лучшими камерами в 2026 году: названы 5 моделей, достойных внимания (фото)

Камеры современных смартфонов стали настолько совершенными, что значительно сократили рынок потребительских камер. Однако рядовому пользователю может быть сложно разобраться в многочисленных характеристиках камер, заявленных производителями.

Эксперты выбрали смартфоны Samsung, Google и Apple, сильной стороной которых является именно камера. Список лучших камерофонов обнародовал портал BGR, ссылаясь на данные организации Consumer Reports, занимающейся независимым тестированием техники.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Tech Advisor

Samsung Galaxy S25 Ultra получил одну из лучших камер среди современных смартфонов по версии Consumer Reports. Он имеет несколько камер, главной из которых является 200-мегапиксельный ISOCELL HP2 с диафрагмой f/1.7, оптической стабилизацией изображения и инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

Смартфон также получил 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и телескопическую камеру, которая обеспечивает 10-кратный зум без потерь. Задняя камера позволяет снимать видео в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду, а фронтальная способна поддерживать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Владельцам Samsung Galaxy S25 Ultra также доступен режим Expert RAW. Эта функция позволяет как любителям, так и профессиональным фотографам воспользоваться преимуществами регулировки диафрагмы от f/1.4 до f/16.

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel Pro 9 XL Фото: Скриншот

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL получил 50-мегапиксельную основную камеру, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и еще один 48-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив. Фронтальная камера может поддерживать запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Устройство оснащено новой системой обработки изображений HDR для создания более реалистичных фотографий, а также функциями искусственного интеллекта на базе Google Gemini. Эта модель предлагает такие инструменты, как Magic Eraser для удаления объектов, Photo Unblur для создания более четких фотографий и стабилизация видео, улучшенная с помощью ИИ.

"Google Pixel 9 Pro XL оснащен отличной камерой и инструментами, которые помогают фотографам-любителям чувствовать себя более профессионально. Но некоторые назойливые проблемы с непреднамеренным наклоном камеры, реакцией сенсорного экрана и перегревом мешают Pixel 9 Pro XL занять первое место", — отмечают эксперты.

Apple iPhone 16 Pro Max

Apple iPhone 16 Pro Max Фото: phonearena.com

Смартфоны Apple всегда отличались качеством камерам. Учитывая, что такие фильмы, как "28 лет спустя", были сняты на iPhone 15 Pro Max, можно ожидать, что Apple iPhone 16 Pro Max также предлагает высокое качество видео.

iPhone 16 Pro Max имеет 48-мегапиксельную камеру Fusion с 4-пиксельным объективом и отдельный 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, который также служит макрообъективом. Телеобъектив также был улучшен с 3-кратного до 5-кратного, по сравнению с предыдущей моделью.

Этот смартфон позволяет снимать видео в формате 4K со 120 кадрами в секунду и пользоваться кнопкой управления камерой. Кроме того, он оснащен четырьмя микрофонами студийного качества и функциями сведения звука.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra может похвастаться 200-мегапиксельной камерой и диафрагмой f/1.7. Наличие двух телеобъективов и возможности записывать видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду позволяет Galaxy S24 Ultra удерживать высокую планку в течение многих лет.

"Если вы хотите немного сэкономить по сравнению с более современным S25 Ultra, S24 Ultra может быть лучшим выбором для пользователей с ограниченным бюджетом", — считают эксперты.

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro Max Фото: CNN

iPhone 15 Pro Max оснащен 48-мегапиксельным объективом Quad Bayer, который обеспечивает лучшее качество изображения, чем его предшественники. Благодаря семи фокусным расстояниям смартфон предлагает гораздо лучшее качество фото в условиях низкой освещенности, чем предыдущие модели.

Благодаря технологии камеры в iPhone 15 Pro Max, созданной частично благодаря потребностям и требованиям съемок для фильма "Формула-1", этот телефон можно использовать для создания высококачественного контента в течение многих лет.

"Apple iPhone 15 Pro Max — отличный выбор для начинающих фотографов и тех, кто хочет создать следующий большой голливудский хит", — подытожили эксперты.

