Смартфони з найкращими камерами у 2026 році: названо 5 моделей, вартих уваги (фото)

Камери сучасних смартфонів стали настільки досконалими, що значно скоротили ринок споживчих камер. Однак пересічному користувачу може бути складно розібратись у численних характеристиках камер, заявлених виробниками.

Експерти обрали смартфони Samsung, Google та Apple, сильною стороною яких є саме камера. Список найкращих камерофонів оприлюднив портал BGR, посилаючись на дані організації Consumer Reports, що займається незалежним тестуванням техніки.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Tech Advisor

Samsung Galaxy S25 Ultra отримав одну з найкращих камер серед сучасних смартфонів за версією Consumer Reports. Він має кілька камер, головною з яких є 200-мегапіксельний ISOCELL HP2 з діафрагмою f/1.7, оптичною стабілізацією зображення та інструментами штучного інтелекту (ШІ).

Смартфон також отримав 50-мегапіксельну надширококутну камеру та телескопічну камеру, яка забезпечує 10-кратний зум без втрат. Задня камера дозволяє знімати відео з роздільною здатністю 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду, а фронтальна здатна підтримувати відео 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Власникам Samsung Galaxy S25 Ultra також доступний режим Expert RAW. Ця функція дозволяє як аматорам, так і професійним фотографам скористатися перевагами регулювання діафрагми від f/1.4 до f/16.

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel Pro 9 XL Фото: Скриншот

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL отримав 50-мегапіксельну основну камеру, 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив і ще один 48-мегапіксельний 5-кратний телеоб'єктив. Фронтальна камера може підтримувати запис відео у форматі 4K із частотою 60 кадрів на секунду.

Пристрій оснащений новою системою обробки зображень HDR для створення реалістичніших фотографій, а також функціями штучного інтелекту на базі Google Gemini. Ця модель пропонує такі інструменти, як Magic Eraser для видалення об’єктів, Photo Unblur для створення чіткіших фотографій та стабілізація відео, покращена за допомогою ШІ.

"Google Pixel 9 Pro XL оснащений чудовою камерою та інструментами, які допомагають фотографам-аматорам відчувати себе більш професійно. Але деякі настирливі проблеми з ненавмисним нахилом камери, реакцією сенсорного екрана та перегрівом заважають Pixel 9 Pro XL зайняти перше місце", — зазначають експерти.

Apple iPhone 16 Pro Max

Apple iPhone 16 Pro Max Фото: phonearena.com

Смартфони Apple завжди вирізнялися якістю камерам. Враховуючи, що такі фільми, як "28 років потому", були зняті на iPhone 15 Pro Max, можна очікувати, що Apple iPhone 16 Pro Max також пропонує високу якість відео.

iPhone 16 Pro Max має 48-мегапіксельну камеру Fusion з 4-піксельним об’єктивом та окремий 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив, який також служить макрооб'єктивом. Телеоб'єктив також було покращено з 3-кратного до 5-кратного, в порівнянні з попередньою моделлю.

Цей смартфон дозволяє знімати відео у форматі 4K зі 120 кадрами на секунду та користуватися кнопкою керування камерою. Окрім того, він оснащений чотирма мікрофонами студійної якості та функціями зведення звуку.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Флагманський Samsung Galaxy S24 Ultra може похвалитися 200-мегапіксельною камерою та діафрагмою f/1.7. Наявність двох телеоб'єктивів та можливості записувати відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду дозволяє Galaxy S24 Ultra утримувати високу планку впродовж багатьох років.

"Якщо ви хочете трохи заощадити порівняно з сучаснішим S25 Ultra, S24 Ultra може бути найкращим вибором для користувачів з обмеженим бюджетом", — вважають експерти.

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro Max Фото: films

iPhone 15 Pro Max оснащений 48-мегапіксельним об’єктивом Quad Bayer, який забезпечує кращу якість зображення, ніж його попередники. Завдяки семи фокусним відстаням смартфон пропонує набагато кращу якість фото в умовах низької освітленості, ніж попередні моделі..

Завдяки технології камери в iPhone 15 Pro Max, створеній частково завдяки потребам та вимогам зйомок для фільму "Формула-1", цей телефон можна використовувати для створення високоякісного контенту протягом багатьох років.

"Apple iPhone 15 Pro Max – чудовий вибір для фотографів-початківців та тих, хто хоче створити наступний великий голлівудський хіт", — підсумували експерти.

