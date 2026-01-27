Камера смартфона Xiaomi перевершила Samsung: яка модель здивувала експертів (фото)

Смартфон Xiaomi 17 Ultra продемонстрував чудову якість фотографій та навіть обійшов популярного флагмана під час тестування.

Щоб краще зрозуміти можливості камери Xiaomi 17 Ultra, експерти порівняли його з Samsung Galaxy S25 Ultra, який вважається одним з найкращих камерофонів 2025 року. Результати оприлюднив портал Notebookcheck.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото на Galaxy S25 Ultra

Тестування показало, що Xiaomi 17 Ultra має значно кращу динаміку та кращу якість зображення за слабкого освітлення. Хоча Galaxy S25 Ultra може триматися на одному рівні з точки зору якості зображення за дуже хороших умов освітлення, фото з підвалу демонструє явні відмінності в якості.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото на Galaxy S25 Ultra

Важливо

"Монстр камери": смартфон Oppo Find X9 Ultra вперше "засвітився" в мережі (фото)

Як зазначають у виданні, динамічний діапазон Xiaomi 17 Ultra набагато ближчий до картинки, яку сприймає людське око. Окрім того, камера Xiaomi фіксує більше деталей, ніж Samsung.

Відео дня

Що стосується нічної зйомки, умовах слабкого освітлення флагман Xiaomi забезпечує добре збалансоване зображення з великою кількістю деталей, не перебільшуючи світло всередині будинків. Водночас фото, зроблені на Galaxy S25 Ultra, помітно зернисті та з великою кількістю шуму.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото на Galaxy S25 Ultra

Нагадаємо, тест камери бюджетного Xiaomi Redmi Note 15 4G продемонстрував, що смартфон може робити гарні фото, однак для цього доведеться витратити більше часу та зусиль.

Фокус також повідомляв, що смартфон Vivo X300 Pro отримав найвищу оцінку під час сліпого тестування, обійшовши 12 флагманів від інших компаній.