Камера смартфона Xiaomi превзошла Samsung: какая модель удивила экспертов (фото)

Смартфон Xiaomi 17 Ultra продемонстрировал превосходное качество фотографий и даже обошел популярного флагмана во время тестирования.

Чтобы лучше понять возможности камеры Xiaomi 17 Ultra, эксперты сравнили его с Samsung Galaxy S25 Ultra, который считается одним из лучших камерофонов 2025 года. Результаты обнародовал портал Notebookcheck.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото на Galaxy S25 Ultra

Тестирование показало, что Xiaomi 17 Ultra имеет значительно лучшую динамику и лучшее качество изображения при слабом освещении. Хотя Galaxy S25 Ultra может держаться на одном уровне с точки зрения качества изображения при очень хороших условиях освещения, фото из подвала демонстрирует явные различия в качестве.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото на Galaxy S25 Ultra

Как отмечают в издании, динамический диапазон Xiaomi 17 Ultra гораздо ближе к картинке, которую воспринимает человеческий глаз. Кроме того, камера Xiaomi фиксирует больше деталей, чем Samsung.

Что касается ночной съемки, в условиях слабого освещения флагман Xiaomi обеспечивает хорошо сбалансированное изображение с большим количеством деталей, не преувеличивая свет внутри зданий. В то же время фото, сделанные на Galaxy S25 Ultra, заметно зернистые и с большим количеством шума.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото на Galaxy S25 Ultra

Напомним, тест камеры бюджетного Xiaomi Redmi Note 15 4G продемонстрировал, что смартфон может делать хорошие фото, однако для этого придется потратить больше времени и усилий.

Фокус также сообщал, что смартфон Vivo X300 Pro получил самую высокую оценку во время слепого тестирования, обойдя 12 флагманов от других компаний.