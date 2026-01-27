Камера смартфона Xiaomi превзошла Samsung: какая модель удивила экспертов (фото)
Смартфон Xiaomi 17 Ultra продемонстрировал превосходное качество фотографий и даже обошел популярного флагмана во время тестирования.
Чтобы лучше понять возможности камеры Xiaomi 17 Ultra, эксперты сравнили его с Samsung Galaxy S25 Ultra, который считается одним из лучших камерофонов 2025 года. Результаты обнародовал портал Notebookcheck.
Тестирование показало, что Xiaomi 17 Ultra имеет значительно лучшую динамику и лучшее качество изображения при слабом освещении. Хотя Galaxy S25 Ultra может держаться на одном уровне с точки зрения качества изображения при очень хороших условиях освещения, фото из подвала демонстрирует явные различия в качестве.
Как отмечают в издании, динамический диапазон Xiaomi 17 Ultra гораздо ближе к картинке, которую воспринимает человеческий глаз. Кроме того, камера Xiaomi фиксирует больше деталей, чем Samsung.
Что касается ночной съемки, в условиях слабого освещения флагман Xiaomi обеспечивает хорошо сбалансированное изображение с большим количеством деталей, не преувеличивая свет внутри зданий. В то же время фото, сделанные на Galaxy S25 Ultra, заметно зернистые и с большим количеством шума.
Напомним, тест камеры бюджетного Xiaomi Redmi Note 15 4G продемонстрировал, что смартфон может делать хорошие фото, однако для этого придется потратить больше времени и усилий.
Фокус также сообщал, что смартфон Vivo X300 Pro получил самую высокую оценку во время слепого тестирования, обойдя 12 флагманов от других компаний.