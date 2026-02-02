Середньобюжетний смартфон отримав камеру флагмана: яка модель здивує у 2026 році

Смартфони середнього класу Vivo V70 та Vivo V70 Elite виявилися дуже перспективними для любителів фотографії завдяки високоякісним камерам Sony.

Компанія Vivo розкрила деякі характеристики V70 та V70 Elite перед запуском, що очікується у лютому 2026 року. Про це пише PhoneArena.

Обидва смартфони оснащені основною камерою на 50 Мп з сенсорами Sony IMX766 і Sony IMX882 для додаткової нічної телекамери Zeiss на 50 Мп. За словами експертів, це великий крок з боку Vivo до сегмента ринку "доступних флагманів".

"Використовуючи Sony IMX766 як основну камеру, Vivo застосовує перевірений часом об'єктив, який вже використовувався в дорожчих флагманських пристроях, забезпечуючи чудовий досвід роботи з камерою без високої ціни", — зазначають у виданні.

Vivo підтвердила, що V70 та V70 Elite вийдуть у кольорі Passion Red. Модель V70 також буде доступна у яскравому лимонно-жовтому кольорі, тоді як V70 Elite можна буде купити у кольорах Sand Beige та Authentic Black.

Також повідомляється, що V70 постачається з чипсетом Snapdragon 7 Gen 4, а V70 Elite з Snapdragon 8s Gen 3. Як зазначають у виданні, ці смартфони конкуруватимуть із серією Google Pixel "a" та серією Samsung Galaxy FE.

Нагадаємо, камера смартфона Vivo X300 Pro отримала найвищу оцінку під час сліпого тестування, перевершивши пристрої Samsung, iPhone та Pixel.

Фокус також повідомляв, що новий Huawei Pura 80 Ultra обіцяє першокласну якість камери, здатну конкурувати з останніми моделями Apple та Samsung.