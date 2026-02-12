Ідеальний смартфон для шанувальників камер: в мережі "засвітився" Oppo Find X8 Ultra (фото)
У мережі помітили, ймовірно, перші реальні зображення флагманського смартфона Oppo Find X9 Ultra, який обіцяє вразити користувачів камерою.
На знімках можна побачити чоловіка, який тримає сильно замаскований смартфон з масивним модулем камери. Оглядачі порталу PhoneArena припускають, що це може бути Oppo Find X9 Ultra або його прототип.
Судячи з фото, чотири задні камери розташовані симетрично по колу: дві на вертикальній осі, дві на горизонтальній. На думку експертів видання, цей кадр підтверджує, що "камероманіяки повинні бути в захваті" від майбутнього Find X9 Ultra.
Згідно з останніми повідомленням інсайдерів, флагман Oppo матиме таку конфігурацію камер:
- 200-мегапіксельна основна камера;
- 200-мегапіксельна перископічна телеоб'єктивна камера;
- 50-мегапіксельна перископічна телеоб'єктивна камера;
- 50-мегапіксельна ширококутна камера;
- 50-мегапіксельна фронтальна камера.
Як зазначають у виданні, основна камера Oppo Find X9 Ultra може бути оснащена масивним об’єктивом Sony LYT-901 з діафрагмою f/1.5. Це означає, що камера поглинатиме багато світла, завдяки чому знімки будуть кращі тони та динамічний діапазон, а також менше "шуму".Важливо
Також повідомляється, що 200-мегапіксельна основна телеоб'єктивна камера зможе похвалитися об’єктивом OmniVision, тоді як вторинна 50-мегапіксельна зум-камера отримає об’єктив Sony LYT-600 та власний 10-кратний оптичний зум.
Окрім того, Oppo Find X9 Ultra може постачатися із зовнішнім телеоб'єктивом-конвертером для досягнення оптичного масштабування понад 10x.
