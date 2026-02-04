Цей смартфон приголомшить якістю фото: маловідома модель отримає надпотужну камеру

Компанія Oppo готується випустити новий флагманський смартфон Oppo Find X10 Pro, оснащений вражаючою камерою та передовим процесором.

Oppo Find X9 Pro, який вийшов у жовтні минулого року, став одним із найкращих флагманів Android. Тепер в мережу просочилися можливі характеристики Oppo Find X10 Pro, пише PhoneArena.

Згідно з чутками, Oppo Find X10 Pro матиме не один, а два 200-мегапіксельні об’єктиви на задній панелі. Один буде розташований за основною ширококутною камерою, а інший — за зум-камерою. Очікується, що цей смартфон забезпечуватиме більшу деталізацію, ніж його попередник.

"Oppo Find X10 Pro може переосмислити поняття "надмірна камера", і я повністю підтримую це", — зазначив автор статті.

Деякі джерела також стверджують що Oppo Find X10 Pro може стати одним з перших смартфонів, що працюватимуть на новому 2-нм чипсеті MediaTek. Експерти не виключають, що пристрій буде оснащений чипом Dimensity 9600, який вийде на ринок десь у другій половині 2026 року.

Oppo Find X10 Pro, ймовірно, отримає кремній-вуглецевий акумулятор великої ємності та надшвидку зарядку, як і Oppo Find X9 Pro. Випуск смартфона очікується в жовтні 2026 року.

"Не буду брехати, мені подобаються флагмани Android з Китаю, і моделі Oppo — одні з моїх улюблених. Я переглянув усі останні моделі — Oppo Find X9 Pro, Oppo Find X8 Ultra та Oppo Find X8 Pro — і, окрім деяких програмних проблем та дивацтв, апаратне забезпечення обох пристроїв є першокласним. Камери, безумовно, одні з найкращих та найуніверсальніших, які ви можете придбати", — підсумував експерт порталу.

