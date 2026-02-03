Смартфони Android з камерами як у iPhone 17: які моделі отримають нову технологію

Нова 18-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage є одним із найбільш недооцінених оновлень серії iPhone 17.

Особливість нової фронтальної камери iPhone 17 полягає в тому, що вона використовує квадратний сенсор. Тепер цю технологію досліджують компанії Oppo та Huawei, стверджує інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, новий датчик 1:1 спочатку буде використаний у флагманських телефонах Oppo. Однак мова йде не про наступний смартфон Oppo Find X9 Ultra, а про майбутню серію Oppo Find X10.

Що стосується Huawei, інсайдер очікує інтеграцію передової фронтальної камери у лінійку середнього класу, яка в першу чергу орієнтована на фотографію. Це може бути серія Huawei Nova 16, вихід якої очікується пізніше цього року або на початку наступного.

Як пояснює експерт порталу Android Authority, квадратний сенсор дозволяє робити селфі в альбомній та портретній орієнтаціях, не обертаючи телефон фізично. За його словами, це справді зручна функція, тож не дивно, що інші виробники взяли її на озброєння.

"Я багато користувався квадратним датчиком для селфі на iPhone 17 Pro, і це справді чудовий досвід. Потрібен деякий час, щоб звикнути до того, що більше не потрібно повертати телефон у горизонтальне положення для ширшого групового селфі, але як тільки ви це зробите, робити групові селфі буде набагато зручніше", — зазначив експерт.

