Смартфоны Android с камерами как у iPhone 17: какие модели получат новую технологию

Новая 18-мегапиксельная фронтальная камера Center Stage является одним из самых недооцененных обновлений серии iPhone 17.

Особенность новой фронтальной камеры iPhone 17 заключается в том, что она использует квадратный сенсор. Теперь эту технологию исследуют компании Oppo и Huawei, утверждает инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По данным информатора, новый датчик 1:1 сначала будет использован во флагманских телефонах Oppo. Однако речь идет не о следующем смартфоне Oppo Find X9 Ultra, а о будущей серии Oppo Find X10.

Что касается Huawei, инсайдер ожидает интеграцию передовой фронтальной камеры в линейку среднего класса, которая в первую очередь ориентирована на фотографию. Это может быть серия Huawei Nova 16, выход которой ожидается позже в этом году или в начале следующего.

Как объясняет эксперт портала Android Authority, квадратный сенсор позволяет делать селфи в альбомной и портретной ориентациях, не вращая телефон физически. По его словам, это действительно удобная функция, поэтому неудивительно, что другие производители взяли ее на вооружение.

"Я много пользовался квадратным датчиком для селфи на iPhone 17 Pro, и это действительно замечательный опыт. Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что больше не нужно поворачивать телефон в горизонтальное положение для более широкого группового селфи, но как только вы это сделаете, делать групповые селфи будет гораздо удобнее", — отметил эксперт.

