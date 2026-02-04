Этот смартфон ошеломит качеством фото: малоизвестная модель получит сверхмощную камеру

Компания Oppo готовится выпустить новый флагманский смартфон Oppo Find X10 Pro, оснащенный впечатляющей камерой и передовым процессором.

Oppo Find X9 Pro, который вышел в октябре прошлого года, стал одним из лучших флагманов Android. Теперь в сеть просочились возможные характеристики Oppo Find X10 Pro, пишет PhoneArena.

Согласно слухам, Oppo Find X10 Pro будет иметь не один, а два 200-мегапиксельных объектива на задней панели. Один будет расположен за основной широкоугольной камерой, а другой — за зум-камерой. Ожидается, что этот смартфон будет обеспечивать большую детализацию, чем его предшественник.

"Oppo Find X10 Pro может переосмыслить понятие "чрезмерная камера", и я полностью поддерживаю это", — отметил автор статьи.

Некоторые источники также утверждают, что Oppo Find X10 Pro может стать одним из первых смартфонов, работающих на новом 2-нм чипсете MediaTek. Эксперты не исключают, что устройство будет оснащено чипом Dimensity 9600, который выйдет на рынок где-то во второй половине 2026 года.

Oppo Find X10 Pro, вероятно, получит кремний-углеродный аккумулятор большой емкости и сверхбыструю зарядку, как и Oppo Find X9 Pro. Выпуск смартфона ожидается в октябре 2026 года.

"Не буду врать, мне нравятся флагманы Android из Китая, и модели Oppo — одни из моих любимых. Я просмотрел все последние модели — Oppo Find X9 Pro, Oppo Find X8 Ultra и Oppo Find X8 Pro — и, кроме некоторых программных проблем и странностей, аппаратное обеспечение обоих устройств является первоклассным. Камеры, безусловно, одни из лучших и самых универсальных, которые вы можете приобрести", — подытожил эксперт портала.

Напомним, ранее инсайдер сообщал, что смартфоны линейки Oppo Find X10 получат новую технологию фронтальной камеры, подобную той, что сейчас используется в iPhone 17.

Фокус также писал о том, что смартфоны среднего класса Vivo V70 и Vivo V70 Elite получили высококачественные камеры Sony, приблизившись к флагманскому уровню.