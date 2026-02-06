"Не варті своїх грошей у 2026 році": які смартфони виявились переоціненими для більшості

Нове опитування показало, що майже дві третини користувачів вважають флагманські смартфони непотрібними, попри низку переваг цих пристроїв.

Флагмани Android можуть похвалитися передовими процесорами, підтримкою бездротової зарядки та чудовими камерами. Однак їхнім найбільшим недоліком є висока вартість. Опитування серед читачів Android Authority продемонструвало, що мало хто готовий віддавати такі гроші за телефон.

Як виявилось, 66,5% респондентів не вважають висококласні телефони вартими покупки. На їхню думку, телефони середнього класу достатньо хороші для повсякденних потреб. Є також багато бюджетних моделей, які пропонують OLED-екран, швидку зарядку, міцний дизайн, плавну роботу та тривалу підтримку оновлень.

"Я ніколи не купував флагман і не можу змусити себе платити за нього 1000 доларів. Мій Moto Edge 2024 року робить усе, що мені потрібно, має дротову зарядку на 68 Вт і бездротову на 15 Вт, а також акумулятор ємністю 5000 мАг", — пояснив учасник опитування.

Результати опитування Фото: androidauthority.com

Лише 19,64% читачів сказали, що віддають перевагу флагманським моделям. Один з них зазначив, що завжди інвестує у флагманські телефони, але оновлює їх лише кожні три-чотири роки. Інший співрозмовник видання стверджує, що його дешевші телефони не справлялися навантаженням і не працювали достатньо плавно.

Ще 8,19% опитаних читачів проголосували за варіант "Інше/Не впевнені". Решта 5,68% респондентів вказали, що флагманські телефони не мають сенсу, але вони все одно їх купили.

"У будь-якому випадку, очевидно, що більшість опитаних читачів вважають, що флагманські телефони не варті своїх грошей у 2026 році. Це свідчить про те, що телефони середнього класу сьогодні перебувають у чудовому становищі", — підсумували у виданні.

