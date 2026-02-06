Люди массово готові викинути смартфони: чому їхні гаджети стали нестерпними

Оскільки смартфони та штучний інтелект все глибше проникають в повсякденне життя, серед молоді набирає популярності «аналоговий спосіб життя».

Офлайн дозвілля останнім часом користується шаленим попитом у США. До прикладу, компанія з мистецтва та ремесел Michael заявила, що кількість пошукових запитів "аналогові хобі" на її сайті зросла на 136% за останні шість місяців. Про це пише CNN.

Повідомляється, що торік пошукові запити щодо наборів пряжі зросли на 1200%. Водночас продажі наборів для рукоділля з покроковими інструкціями зросли на 86%.

Директорка Michael Стейсі Шайвлі розповіла, що дедалі більше людей використовують рукоділля для покращення психічного здоров'я, щоб уникнути думскролінгу, особливо після пандемії. Багато хто також розчарований тим, що ChatGPT та інші сервіси ШІ думають і створюють контент замість них.

Так, 25-річна Шонессі Баркер, яка познайомилася з інтернетом ще будучи підлітком, описує себе як "ненависницю штучного інтелекту до глибини душі". Вона проводить дозвілля слухаючи радіо та вінілові платівки, а також має велику колекцію касет, DVD та VHS.

Ба більше, Шонессі придбала адаптер для використання стаціонарного телефону вдома та встановила застосунок для "тупого телефону" на випадок, коли її немає вдома. Однак єдиним інструментом, яким вона може просувати свій вінтажний магазин та свій "клуб звичайної пошти", все ще залишаються соцмережі.

"Я — ходячий оксюморон, який каже: "Я хочу закінчити користуватися телефоном і створити про це TikTok", — зауважила дівчина.

Авторка статті Раміша Маруф також вирішила протестувати такий спосіб життя, проживши 48 годин так, ніби це були 90-ті. Вона зазначила, що перший день офлайн був досить легким, хоча її не покидало відчуття "вистави".

"Я спілкувалася з людьми, яких знайшла у соціальних мережах, та писала про це для цифрового видання", — зауважила редакторка.

Зрештою вона зізналась, що в результаті експерименту несподівано знайшлось кілька додаткових хвилин, щоб нарешті дочитати книгу, надіслати листівку своєму восьмирічному двоюрідному брату та зайнятись в’язанням.

"Як і багатьом людям мого покоління, мені просто потрібен був тренд у TikTok, який би підказав мені це зробити", — додала Маруф.

