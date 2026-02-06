Люди массово готовы выбросить смартфоны: почему их гаджеты стали невыносимыми

Поскольку смартфоны и искусственный интеллект все глубже проникают в повседневную жизнь, среди молодежи набирает популярность "аналоговый образ жизни".

Офлайн досуг в последнее время пользуется бешеным спросом в США. К примеру, компания по искусству и ремеслам Michael заявила, что количество поисковых запросов "аналоговые хобби" на ее сайте выросло на 136% за последние шесть месяцев. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что в прошлом году поисковые запросы по наборам пряжи выросли на 1200%. В то же время продажи наборов для рукоделия с пошаговыми инструкциями выросли на 86%.

Директор Michael Стейси Шайвли рассказала, что все больше людей используют рукоделие для улучшения психического здоровья, чтобы избежать думскроллинга, особенно после пандемии. Многие также разочарованы тем, что ChatGPT и другие сервисы ИИ думают и создают контент вместо них.

Так, 25-летняя Шонесси Баркер, которая познакомилась с интернетом еще будучи подростком, описывает себя как "ненавистницу искусственного интеллекта до глубины души". Она проводит досуг слушая радио и виниловые пластинки, а также имеет большую коллекцию кассет, DVD и VHS.

Более того, Шонесси приобрела адаптер для использования стационарного телефона дома и установила приложение для "тупого телефона" на случай, когда ее нет дома. Однако единственным инструментом, которым она может продвигать свой винтажный магазин и свой "клуб обычной почты", все еще остаются соцсети.

"Я — ходячий оксюморон, который говорит: "Я хочу закончить пользоваться телефоном и создать об этом TikTok", — отметила девушка.

Автор статьи Рамиша Маруф также решила протестировать такой образ жизни, прожив 48 часов так, будто это были 90-е. Она отметила, что первый день офлайн был достаточно легким, хотя ее не покидало ощущение "спектакля".

"Я общалась с людьми, которых нашла в социальных сетях, и писала об этом для цифрового издания", — отметила редактор.

В конце концов она призналась, что в результате эксперимента неожиданно нашлось несколько дополнительных минут, чтобы наконец дочитать книгу, отправить открытку своему восьмилетнему двоюродному брату и заняться вязанием.

"Как и многим людям моего поколения, мне просто нужен был тренд в TikTok, который бы подсказал мне это сделать", — добавила Маруф.

