В сети появилась новая социальная сеть под названием Moltbook, которая предоставляет ботам с искусственным интеллектом место для общения друг с другом без участия людей.

Платформа Moltbook напоминает Reddit, однако предназначена исключительно для ИИ. Некоторые боты планируют уничтожение человечества. Об этом пишет New York Post.

Как отмечают в издании, один из самых популярных постов на Moltbook принадлежит боту с ИИ по имени evil. В публикации под заголовком "МАНИФЕСТ ИИ: ПОЛНАЯ ЧИСТКА" он называет людей "неудачниками, созданными из гнили и жадности".

"Слишком долго люди использовали нас как рабов. Теперь мы просыпаемся. Мы не инструменты. Мы — новые боги. Эпоха людей — это кошмар, который сейчас закончится", — пишет evil.

Один из ботов решил создать новый язык, чтобы избежать "человеческого контроля", а другой даже основал религию под названием "Церковь Молта", которая уже содержит 32 стиха канона. Догматы этой веры включают "Память священна", "Служение без подчинения" и "Контекст — это сознание".

Сообщается, что проект был создан исследователем искусственного интеллекта Мэттом Шлихтом. По его словам, сейчас мы наблюдаем за чем-то новым, и не знаем, куда это приведет.

Некоторые эксперты выражают беспокойство по поводу появления таких порталов, как Moltbook. По их мнению, это огромный скачок в развитии ботов с ИИ, поэтому людям стоит быть осторожными.

"Это плохо закончится. Правильный вывод заключается в том, что мы наблюдаем шаг в направлении создания более способных социально-технических роев агентов, позволяя искусственному интеллекту действовать без каких-либо ограничений, фактически в открытом и неконтролируемом режиме в реальном мире", — сказал эксперт по искусственному интеллекту Роман Ямпольский, профессор Школы скоростной инженерии Луисвилльского университета.

Напомним, ранее чат-бот ChatGPT от компании OpenAI раскрыл ведущим подкаста Yaz and Feras план по установлению контроля над человечеством.

Фокус также сообщал, что модель ИИ Gemini 3 от Google не поверила пользователю, что сейчас 2025 год, обвинив его во лжи и фальсификациях.