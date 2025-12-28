Потеря памяти, захват мира ИИ-ботами, смартфоны как роскошь: что нас ждет в 2026 году

2025 год был богат на технологические новинки. В этом материале мы не только вспомним о них, но и расскажем о трендах нового 2026 года.

Ультратонкие телефоны, роботы-гуманоиды, игрушки-компаньоны, вездесущий ИИ — это основные технологические продукты, которые были представлены в 2025-м. В следующем году нас ожидают не менее интересные новшества, а также один неприятный сюрприз.

Складные смартфоны стали популярными

Складные телефоны уже не новинка. Они уже много лет являются реальностью рынка смартфонов, и основные проблемы с этими устройствами в устранены. Однако рынок складных устройств ждал, когда к нему присоединится опоздавшая Apple.

Скорее всего iPhone-раскладушка дебютирует в 2026 году, и это поможет вывести складные устройства на массовый уровень. Такие телефоны были усовершенствованы в 2025 году, поэтому они наконец смогут конкурировать с моноблоками.

Вообще, 2025-й стал годом ультратонких устройств, будем надеяться, что 2026-й станет годом складных телефонов. Так что ждем iPhone Fold и напоминаем, что Galaxy TriFold от Samsung уже продается в Южной Корее.

Смартфон huawei trifold Фото: Huawei

ИИ будет развиваться, но не поумнеет

AGI (Artificial General Intelligence — общий искусственный интеллект) — это гипотетическая система искусственного интеллекта, обладающая всеми интеллектуальными возможностями человека. Другими словами, он был бы способен выполнять большинство работ без контроля людей. Это конечная цель и причина, по которой миллиарды долларов инвестируются в разные компании, занимающиеся ИИ.

Многие верят, что AGI возможен на практике, но компании, занимающиеся разработкой ИИ, похоже, больше не добиваются экспоненциального прогресса в области интеллекта и вычислительной мощности, который предполагает существование AGI. OpenAI потратила годы на создание GPT-5, но когда он был выпущен в этом году, то стал полным разочарованием.

Нет сомнений в том, что Google, OpenAI, Anthropic, Deepseek и другие компании продолжат совершенствовать свои модели. Но нет конкретных доказательств того, что модель AGI близка.

Итак, в 2026 году следует ожидать, что видео, сгенерированных ИИ, будет в разы больше, а AGI продолжит существовать в виде мечты, но не научного факта.

Несуществующая ИИ-актриса Фото: Oddity Central

"Воскрешение" Apple

В этом году Apple выпустила много новых продуктов, включая ультратонкий телефон iPhone Air. Но, несмотря на все эти релизы, в 2025 году Apple оказалась в проигрыше. iPhone Air не произвел никакого впечатления на рынке. Новые устройства с чипом М5 практически идентичны прошлогодним моделям. В итоге лидерами в отрасли стали Samsung, OnePlus и Xiaomi. Например, экспертов поразил новый Xiaomi 17 Pro Max, который может похвастаться камерами Leica и задним дисплеем.

Можно отметить Liquid Glass и iOS 26, но это, скорее, преображение, чем настоящая инновация. Компания все еще пытается догнать конкурентов, предлагая складные телефоны и технологию искусственного интеллекта "в будущем".

Apple, скорее всего, выпустит складной смартфон в 2026 году и Siri на базе ИИ, но в настоящее время компания находится на этапе реорганизации.

Смартфон iPhone Air Фото: engadget.com

Еще больше роботов-андроидов

В этом году было много вирусных видео с участием человекоподобных роботов Optimus от Tesla и Origin M1 от AheadForm. Также в 2025-м компания 1X объявила о предварительных заказах на NEO — домашнего робота-помощника. Tesla также может начать продавать своих Optimus в следующем году, пока другие конкуренты спешат вывести на рынок роботов-гуманоидов.

Виртуальные ИИ-компаньоны стали главной тенденцией этого года. Некоторые люди буквально шокировали своей эмоциональной зависимостью от чат-ботов, будь то ChatGPT или вымышленные компаньоны из таких приложений, как Character.ai. Кто-то прислушивался к их советам и вредил себе, а кто-то выходил замуж или женился. Многие эксперты предупреждают, что ИИ-компаньоны могут быть опасны для неокрепшей психики детей.

Игрушки на базе ИИ тоже стали мейнстримом в 2025 году, и такие продукты продолжат появляться. Их можно будет увидеть на выставке CES 2026. Компании, занимающиеся искусственным интеллектом и робототехникой по всему миру, разрабатывают физических роботов-компаньонов, которые могут взаимодействовать и разговаривать с людьми.

Этот ИИ-робот с легкостью навредил человеку Фото: Скриншот

Ноутбуки и смартфоны подорожают

Все признаки указывают на значительный рост цен на рынке ноутбуков в следующем году. Причиной тому стало стремительное развитие индустрии искусственного интеллекта. Samsung удваивает цену на накопители памяти DDR5, в итоге любые ноутбуки, использующие эти компоненты от южнокорейской компании, будут стоить дороже. Framework недавно повысила цены именно на эти компоненты на 50%. HP, Dell и Lenovo предупреждают о неизбежном росте цен. И это в дополнение к корректировкам, связанным с инфляцией, произошедшим в начале этого года.

Нас ждет всемирная нехватка памяти, поскольку центры обработки данных на базе искусственного интеллекта буквально поглощают вычислительные компоненты, необходимые также для смартфонов и ноутбуков.

Гаджеты подорожают из-за высоких цен на оперативную память

