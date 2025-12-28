Втрата пам'яті, захоплення світу ШІ-ботами, смартфони як розкіш: що на нас чекає у 2026 році

2025 рік був багатий на технологічні новинки. У цьому матеріалі ми не тільки згадаємо про них, а й розповімо про тренди нового 2026 року.

Ультратонкі телефони, роботи-гуманоїди, іграшки-компаньйони, всюдисущий ШІ — це основні технологічні продукти, які були презентовані у 2025-му. Наступного року нас очікують не менш цікаві нововведення, а також один неприємний сюрприз.

Складні смартфони стали популярними

Складні телефони вже не новинка. Вони вже багато років є реальністю ринку смартфонів, і основні проблеми з цими пристроями усунуто. Однак ринок складних пристроїв чекав, коли до нього приєднається Apple, яка запізнилася.

Найімовірніше iPhone-розкладачка дебютує у 2026 році, і це допоможе вивести складні пристрої на масовий рівень. Такі телефони були вдосконалені у 2025 році, тож вони нарешті зможуть конкурувати з моноблоками.

Взагалі, 2025-й став роком ультратонких пристроїв, будемо сподіватися, що 2026-й стане роком складних телефонів. Тож чекаємо iPhone Fold і нагадуємо, що Galaxy TriFold від Samsung вже продається в Південній Кореї.

Смартфон huawei trifold Фото: Huawei

ШІ розвиватиметься, але не порозумнішає

AGI (Artificial General Intelligence — загальний штучний інтелект) — це гіпотетична система штучного інтелекту, що володіє всіма інтелектуальними можливостями людини. Іншими словами, він був би здатний виконувати більшість робіт без контролю людей. Це кінцева мета і причина, через яку мільярди доларів інвестують у різні компанії, що займаються ШІ.

Багато хто вірить, що AGI можливий на практиці, але компанії, що займаються розробкою ШІ, схоже, більше не домагаються експоненціального прогресу в галузі інтелекту й обчислювальної потужності, який передбачає існування AGI. OpenAI витратила роки на створення GPT-5, але коли його випустили цього року, то він став повним розчаруванням.

Немає сумнівів у тому, що Google, OpenAI, Anthropic, Deepseek та інші компанії продовжать удосконалювати свої моделі. Але немає конкретних доказів того, що модель AGI близька.

Отже, у 2026 році слід очікувати, що відео, згенерованих ШІ, буде в рази більше, а AGI продовжить існувати у вигляді мрії, але не наукового факту.

Неіснуюча ШІ-актриса Фото: Oddity Central

"Воскресіння" Apple

Цього року Apple випустила багато нових продуктів, включно з ультратонким телефоном iPhone Air. Але, незважаючи на всі ці релізи, у 2025 році Apple опинилася в програші. iPhone Air не справив жодного враження на ринку. Нові пристрої з чипом М5 практично ідентичні торішнім моделям. У підсумку лідерами в галузі стали Samsung, OnePlus і Xiaomi. Наприклад, експертів вразив новий Xiaomi 17 Pro Max, який може похвалитися камерами Leica і заднім дисплеєм.

Можна відзначити Liquid Glass і iOS 26, але це, швидше, перетворення, ніж справжня інновація. Компанія все ще намагається наздогнати конкурентів, пропонуючи складні телефони і технологію штучного інтелекту "в майбутньому".

Apple, найімовірніше, випустить складаний смартфон у 2026 році і Siri на базі ШІ, але наразі компанія перебуває на етапі реорганізації.

Смартфон iPhone Air Фото: engadget.com

Ще більше роботів-андроїдів

Цього року було багато вірусних відео за участю людиноподібних роботів Optimus від Tesla і Origin M1 від AheadForm. Також у 2025-му компанія 1X оголосила про попередні замовлення на NEO — домашнього робота-помічника. Tesla також може почати продавати своїх Optimus наступного року, поки інші конкуренти поспішають вивести на ринок роботів-гуманоїдів.

Віртуальні ШІ-компаньйони стали головною тенденцією цього року. Деякі люди буквально шокували своєю емоційною залежністю від чат-ботів, чи то ChatGPT, чи то вигадані компаньйони з таких додатків, як Character.ai. Хтось прислухався до їхніх порад і шкодив собі, а хтось виходив заміж або одружувався. Багато експертів попереджають, що АІ-компаньйони можуть бути небезпечними для незміцнілої психіки дітей.

Іграшки на базі ШІ теж стали мейнстримом у 2025 році, і такі продукти і далі з'являтимуться. Їх можна буде побачити на виставці CES 2026. Компанії, що займаються штучним інтелектом і робототехнікою по всьому світу, розробляють фізичних роботів-компаньйонів, які можуть взаємодіяти і розмовляти з людьми.

Цей ШІ-робот із легкістю нашкодив людині Фото: Скриншот

Ноутбуки та смартфони подорожчають

Усі ознаки вказують на значне зростання цін на ринку ноутбуків наступного року. Причиною тому став стрімкий розвиток індустрії штучного інтелекту. Samsung подвоює ціну на накопичувачі пам'яті DDR5, у результаті будь-які ноутбуки, що використовують ці компоненти від південнокорейської компанії, коштуватимуть дорожче. Framework нещодавно підвищила ціни саме на ці компоненти на 50%. HP, Dell і Lenovo попереджають про неминуче зростання цін. І це на додаток до коригувань, пов'язаних з інфляцією, що відбулися на початку цього року.

На нас чекає всесвітня нестача пам'яті, оскільки центри обробки даних на базі штучного інтелекту буквально поглинають обчислювальні компоненти, необхідні також для смартфонів і ноутбуків.

Гаджети подорожчають через високі ціни на оперативну пам'ять

