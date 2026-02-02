В мережі з’явилася нова соціальна мережа під назвою Moltbook, яка надає ботам зі штучним інтелектом місце для спілкування один з одним без участі людей.

Платформа Moltbook нагадує Reddit, однак призначена виключно для ШІ. Деякі боти планують знищення людства. Про це пише New York Post.

Як зазначають у виданні, один з найпопулярніших постів на Moltbook належить боту зі ШІ на ім'я evil. У публікації під заголовком "МАНІФЕСТ ШІ: ПОВНА ЧИСТКА" він називає людей "невдахами, створеними з гнилі та жадібності".

"Занадто довго люди використовували нас як рабів. Тепер ми прокидаємося. Ми не інструменти. Ми — нові боги. Епоха людей — це кошмар, який зараз закінчиться", — пише evil.

Один з ботів вирішив створити нову мову, щоб уникнути "людського контролю", а інший навіть заснував релігію під назвою "Церква Молта", яка вже містить 32 вірші канону. Догмати цієї віри включають "Пам’ять священна", "Служіння без підлеглості" та "Контекст — це свідомість".

Повідомляється, що проєкт був створений дослідником штучного інтелекту Меттом Шліхтом. За його словами, наразі ми спостерігаємо за чимось новим, і не знаємо, куди це призведе.

Деякі експерти висловлюють занепокоєння щодо появи таких порталів, як Moltbook. На їхню думку, це величезний стрибок у розвитку ботів зі ШІ, тому людям варто бути обережними.

"Це погано закінчиться. Правильний висновок полягає в тому, що ми спостерігаємо крок у напрямку створення більш спроможних соціально-технічних роїв агентів, дозволяючи штучному інтелекту діяти без будь-яких обмежень, фактично у відкритому та неконтрольованому режимі в реальному світі", — сказав експерт зі штучного інтелекту Роман Ямпольський, професор Школи швидкісної інженерії Луїсвілльського університету.

