Люди ненавидять ці смартфони: які моделі все частіше розчаровують користувачів

Смартфони Android все частіше виглядають як iPhone, що викликає незадоволення великої кількості користувачів.

Хоча той факт, що більшість брендів наслідують дизайн найпопулярніших смартфонів, видається природним, ця тенденція непокоїть любителів пристроїв Android. Відповідне опитування провів портал AndroidAuthority.

Як виявилось, деякі люди досить категорично налаштовані щодо копіювання дизайну Apple. Трохи менше 45% опитаних користувачів "ненавидять" тенденцію повільного перетворення пристроїв Android на iPhone.

Результати опитування Фото: androidauthority.com

"Проблема в тому, що Apple продає більше телефонів, ніж будь-хто інший. Я особисто ненавиджу Apple, але в конкурентному світі виробники Android копіюватимуть дизайн, бо все, що Apple робить, на жаль, продається", — пояснив свою позицію один з читачів.

Відео дня

Важливо

Бюджетний смартфон, схожий на iPhone 17, отримав гігантську батарею: з'явилися його фото

Позитивно до цієї тенденції ставляться всього 11% респондентів. Решта 43% опитаних стверджують, що їм "байдуже", наскільки смартфони Android будуть схожі на iPhone.

"Мені насправді подобається відчуття iPhone та функції Android, тому що іноді ви отримуєте найкраще з обох світів", — зазначив інший читач.

Нагадаємо, Apple випустила оновлення для кількох старих моделей, включно з iPhone 5s, який вийшов понад 12 років тому.

Фокус також повідомляв, що користувачі розповіли про трендові функції, які б їм не хотілось бачити у майбутніх смартфонах.