Рано викидати: старі iPhone отримали друге життя завдяки несподіваному оновленню

Компанія Apple оновила програмне забезпечення для кількох старих моделей, включно з iPhone 5s, який вийшов понад 12 років тому.

Apple випустила iOS 12.5.8, яка доступна для iPhone 5s та iPhone 6. Модель iPhone 5s вперше надійшла у продаж у вересні 2013 року, а iPhone 6 вийшов роком пізніше, у вересні 2014 року. Про це пише PhoneArena.



Як пояснюють у виданні, iOS 12.5.8 продовжує термін дії сертифіката, який дозволить основним функціям, таким як FaceTime, iMessage та активація пристрою, продовжувати працювати після січня 2027 року.

Це перше оновлення програмного забезпечення для iPhone 5s та iPhone 6 з моменту виходу патчу безпеки в січні 2023 року. Окрім того, Apple випустила нові версії iOS 15, iOS 16 та iOS 18.

Усі нові версії iOS включають:

iOS 18.7.4 та iPadOS 18.7.4;

iOS 16.7.13 та iPadOS 16.7.13;

iOS 15.8.6 та iPadOS 15.8.6;

iOS 12.5.8 та iPadOS 12.5.8.

У виданні наголосили, що Apple не зобов'язується встановлювати певні періоди підтримки програмного забезпечення для своїх гаджетів, як це роблять виробники смартфонів на Android. При цьому останні iPhone зазвичай отримують понад п'ять років оновлень та навіть довші періоди з виправленнями вразливостей.

