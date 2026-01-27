Рано выбрасывать: старые iPhone получили вторую жизнь благодаря неожиданному обновлению

Компания Apple обновила программное обеспечение для нескольких старых моделей, включая iPhone 5s, который вышел более 12 лет назад.

Apple выпустила iOS 12.5.8, которая доступна для iPhone 5s и iPhone 6. Модель iPhone 5s впервые поступила в продажу в сентябре 2013 года, а iPhone 6 вышел годом позже, в сентябре 2014 года. Об этом пишет PhoneArena.

Как объясняют в издании, iOS 12.5.8 продлевает срок действия сертификата, который позволит основным функциям, таким как FaceTime, iMessage и активация устройства, продолжать работать после января 2027 года.

Это первое обновление программного обеспечения для iPhone 5s и iPhone 6 с момента выхода патча безопасности в январе 2023 года. Кроме того, Apple выпустила новые версии iOS 15, iOS 16 и iOS 18.

Все новые версии iOS включают:

iOS 18.7.4 и iPadOS 18.7.4;

iOS 16.7.13 и iPadOS 16.7.13;

iOS 15.8.6 и iPadOS 15.8.6;

iOS 12.5.8 и iPadOS 12.5.8.

В издании отметили, что Apple не обязуется устанавливать определенные периоды поддержки программного обеспечения для своих гаджетов, как это делают производители смартфонов на Android. При этом последние iPhone обычно получают более пяти лет обновлений и даже более длинные периоды с исправлениями уязвимостей.

