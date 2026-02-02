Люди ненавидят эти смартфоны: какие модели все чаще разочаровывают пользователей

Смартфоны Android выглядят очень похожими на iPhone, что вызывает недовольство большого количества пользователей.

Хотя тот факт, что большинство брендов подражают дизайну самых популярных смартфонов, кажется естественным, эта тенденция беспокоит любителей устройств Android. Соответствующий опрос провел портал AndroidAuthority.

Как оказалось, некоторые люди достаточно категорично настроены относительно копирования дизайна Apple. Чуть менее 45% опрошенных пользователей "ненавидят" тенденцию медленного преобразования устройств Android на iPhone.

"Проблема в том, что Apple продает больше телефонов, чем кто-либо другой. Я лично ненавижу Apple, но в конкурентном мире производители Android будут копировать дизайн, потому что все, что Apple делает, к сожалению, продается", — пояснил свою позицию один из читателей.

Положительно к этой тенденции относятся всего 11% респондентов. Остальные 43% опрошенных утверждают, что им "безразлично", насколько смартфоны Android будут похожи на iPhone.

"Мне действительно нравится ощущение iPhone и функции Android, потому что иногда вы получаете лучшее из обоих миров", — отметил другой читатель.

