"Не стоят своих денег в 2026 году": какие смартфоны оказались переоцененными для большинства

Новый опрос показал, что почти две трети пользователей считают флагманские смартфоны ненужными, несмотря на ряд преимуществ этих устройств.

Флагманы Android могут похвастаться передовыми процессорами, поддержкой беспроводной зарядки и отличными камерами. Однако их самым большим недостатком является высокая стоимость. Опрос среди читателей Android Authority продемонстрировал, что мало кто готов отдавать такие деньги за телефон.

Как оказалось, 66,5% респондентов не считают высококлассные телефоны достойными покупки. По их мнению, телефоны среднего класса достаточно хороши для повседневных нужд. Есть также много бюджетных моделей, которые предлагают OLED-экран, быструю зарядку, прочный дизайн, плавную работу и длительную поддержку обновлений.

Відео дня

"Я никогда не покупал флагман и не могу заставить себя платить за него 1000 долларов. Мой Moto Edge 2024 года делает все, что мне нужно, имеет проводную зарядку на 68 Вт и беспроводную на 15 Вт, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч", — пояснил участник опроса.

Результаты опроса Фото: androidauthority.com

Лишь 19,64% читателей сказали, что отдают предпочтение флагманским моделям. Один из них отметил, что всегда инвестирует во флагманские телефоны, но обновляет их только каждые три-четыре года. Другой собеседник издания утверждает, что его более дешевые телефоны не справлялись нагрузкой и не работали достаточно плавно.

Важно

Люди массово готовы выбросить смартфоны: почему их гаджеты стали невыносимыми

Еще 8,19% опрошенных читателей проголосовали за вариант "Другое/Не уверены". Остальные 5,68% респондентов указали, что флагманские телефоны не имеют смысла, но они все равно их купили.

"В любом случае, очевидно, что большинство опрошенных читателей считают, что флагманские телефоны не стоят своих денег в 2026 году. Это свидетельствует о том, что телефоны среднего класса сегодня находятся в отличном положении", — подытожили в издании.

Напомним, предыдущий опрос показал, что большинство ненавидит смартфоны Android, похожие на iPhone.

Фокус также сообщал, что средняя цена смартфонов недавно превысила критическую отметку.