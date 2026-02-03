Средняя цена смартфонов превысила критическую отметку: эксперты бьют тревогу (фото)

2025 год завершился историческим рекордом на рынке смартфонов. В недавнем квартале средняя цена продажи устройства впервые преодолела отметку в 400 долларов.

Как пишет Counterpoint Research, выручка рынка за квартал выросла на 13% и достигла рекордных 143 миллиардов долларов. Эксперты связывают этот скачок с глобальным трендом на премиализацию, ростом цен на комплектующие и высоким спросом на флагманские модели.

Почему смартфоны дорожают

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, подтолкнувших цены вверх. Заметен тренд на премиум: потребители как в развитых, так и в развивающихся странах все чаще выбирают дорогие устройства, пользуясь программами трейд-ин и рассрочками.

Между тем рост стоимости памяти (DRAM/NAND) и других комплектующих вынуждает производителей поднимать цены. Повлиял и ранний запуск флагманов. Выход новинок в конце года подстегнул средний чек.

Несмотря на рост цен, физические поставки смартфонов также увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что покупатели готовы платить больше за качественные гаджеты.

Кто заработал больше всех

Безусловным лидером финансовой гонки стала Apple. Благодаря успешному запуску серии iPhone 17 компания показала рост выручки на 23%, захватив целых 59% всей прибыли мирового рынка смартфонов. Поставки "яблочных" устройств также выросли на 14%, что стало лучшим квартальным результатом в истории бренда.

Samsung заняла второе место по выручке (11% рынка), но стала лидером по темпам роста поставок (+17%). Успех южнокорейскому IT-гиганту обеспечили популярные модели серии Galaxy A, а также флагманы S25 и складные устройства Z Fold7. Однако из-за приоритизации доступных моделей средняя цена продажи у Samsung снизилась на 4%.

Проблемы бюджетного сегмента

В то время как лидеры наращивают обороты, Xiaomi столкнулась с трудностями. Выручка компании упала на 9%, а поставки — на 11%. Рост цен на компоненты ударил по бюджетному и среднему сегментам, где бренд традиционно силен, особенно в Китае и Индии.

Эксперты Counterpoint прогнозируют, что в 2026 году цены на смартфоны продолжат расти. Внедрение функций искусственного интеллекта и дальнейшее удорожание памяти будут толкать средний чек вверх, заставляя производителей фокусироваться на дорогих моделях ради сохранения прибыли.

