Середня ціна смартфонів перевищила критичну позначку: експерти б'ють на сполох (фото)

2025 рік завершився історичним рекордом на ринку смартфонів. У нещодавньому кварталі середня ціна продажу пристрою вперше подолала позначку в 400 доларів.

Як пише Counterpoint Research, виручка ринку за квартал зросла на 13% і досягла рекордних 143 мільярдів доларів. Експерти пов'язують цей стрибок із глобальним трендом на преміалізацію, зростанням цін на комплектуючі та високим попитом на флагманські моделі.

Чому смартфони дорожчають

Аналітики виокремлюють кілька ключових факторів, що підштовхнули ціни вгору. Помітний трендна преміум: споживачі як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються, дедалі частіше обирають дорогі пристрої, користуючись програмами трейд-ін і розстрочками.

Тим часом зростання вартості пам'яті (DRAM/NAND) та інших комплектуючих змушує виробників піднімати ціни. Вплинув і ранній запуск флагманів. Вихід новинок наприкінці року підстьобнув середній чек.

Незважаючи на зростання цін, фізичні поставки смартфонів також збільшилися на 5% порівняно з минулим роком. Це свідчить про те, що покупці готові платити більше за якісні гаджети.

Виручка і середні ціни смартфонів зросли в останньому кварталі 2025-го. Apple лідирує за поставками Фото: Counterpoint Research

Хто заробив більше за всіх

Безумовним лідером фінансових перегонів стала Apple. Завдяки успішному запуску серії iPhone 17 компанія показала зростання виручки на 23%, захопивши цілих 59% всього прибутку світового ринку смартфонів. Поставки "яблучних" пристроїв також зросли на 14%, що стало найкращим квартальним результатом в історії бренду.

Samsung посіла друге місце за виручкою (11% ринку), але стала лідером за темпами зростання поставок (+17%). Успіх південнокорейському IT-гіганту забезпечили популярні моделі серії Galaxy A, а також флагмани S25 і складні пристрої Z Fold7. Однак через пріоритизацію доступних моделей середня ціна продажу у Samsung знизилася на 4%.

Проблеми бюджетного сегмента

У той час як лідери нарощують оберти, Xiaomi зіткнулася з труднощами. Виручка компанії впала на 9%, а поставки — на 11%. Зростання цін на компоненти вдарило по бюджетному і середньому сегментах, де бренд традиційно сильний, особливо в Китаї та Індії.

Експерти Counterpoint прогнозують, що у 2026 році ціни на смартфони продовжать зростати. Впровадження функцій штучного інтелекту і подальше подорожчання пам'яті штовхатимуть середній чек угору, змушуючи виробників фокусуватися на дорогих моделях заради збереження прибутку.

