Марна трата грошей: 5 смартфонів, які експерт не радить сьогодні купувати (фото)

Сьогодні складно купити відверто поганий смартфон на Android. На ринку достатньо пристойних пристроїв на різний бюджет, однак серед них все ж є кілька невдалих варіантів.

Смартфон, який був вигідною покупкою ще кілька місяців тому, зараз може бути сумнівним вибором. Джо Марінг, який тестує смартфони вже понад десять років, назвав 5 телефонів, які він не радить купувати станом на лютий 2026 року.

Google Pixel 9a

Pixel 9a Фото: The Guardian

Хоча Google Pixel 9a добре зібраний, має чудові камери та відмінне програмне забезпечення, експерт не радить купувати його просто зараз. Справа в тому, що Pixel 10a вийде вже 18 лютого, після чого очікується значне падіння в ціні його попередника.

"Не очікується, що Pixel 10a буде суттєвим оновленням порівняно з Pixel 9a, але оскільки незабаром у вас буде можливість придбати новішу версію телефону за ті ж або менші гроші, купувати Pixel 9a зараз просто не має особливого сенсу", — пояснив Марінг.

Samsung Galaxy S25/S25 Plus/S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Фото: Tech Advisor

Станом на зараз лінійка Galaxy S25, включно з Galaxy S25, Galaxy S25 Plus та Galaxy S25 Ultra, буде не надто вигідною покупкою за тією ж причиною, що й Pixel 9a. Очікується, що флагманська серія Galaxy S26 буде анонсована 25 лютого.

"Samsung є однією з найщедріших компаній, коли йдеться про пропозицію передзамовлення, і запуск S26 не повинен бути винятком", — наголосив експерт.

Samsung Galaxy A56 5G

Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Середньобюджетний Galaxy A56 5G став ще одним смартфоном, який очікує на заміну у найближчому майбутньому. При цьому, на відміну від попередніх моделей у списку, він не є надто хорошим телефоном сам по собі.

Раніше оглядачі вже розкритикували A56 за повільну продуктивність, тьмяний дизайн та додаткові камери низької якості. Тим часом Galaxy A57 5G має з'явитися вже зовсім скоро. Згідно з чутками, він отримає низку покращень.

Враховуючи, що Galaxy A56 5G в цілому не є найкращою покупкою, а набагато краща його версія не за горами, Марінг не радить нікому купувати A56.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: Wired

Попри те, що OnePlus 15 вийшов лише нещодавно, експерт стверджує, що його важко рекомендувати для придбання. За словами оглядача, цей пристрій надзвичайно розчаровує, порівняно зі старішим OnePlus 13.

Як зазначає Марінг, OnePlus 15 має менш цікавий дизайн, погіршене обладнання камери, нижчу роздільну здатність дисплея нижча, а також проблеми з перегрівом. Хоче телефон пропонує більший час автономної роботи та швидше заряджання, в цілому він поступається своєму попереднику.

"Якщо ви розглядаєте можливість придбання OnePlus 15, ви можете зробити собі послугу та просто купити OnePlus 13. Об'єктивно це кращий смартфон, і завдяки частим знижкам його часто можна купити дешевше, ніж новий OnePlus 15", — підсумував автор.

Motorola Moto G (2026)

Moto G Play (2026) Фото: tomsguide.com

Смартфон Moto G, випущений у грудні, має досить непогані характеристики на папері. Він отримав 6,7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, великий акумулятор, зарядку потужністю 30 Вт і навіть 3,5-мм роз'єм для навушників. Але в реальних умовах ця модель показала себе не дуже добре.

Важливо

Ці старі смартфони виявились не гіршими за новинки 2026 року: на які моделі звернути увагу

Оглядач пригадав, що за результатами тестування попередній Moto G (2025) отримав всього 5/10 балів через низьку продуктивність, слабкі камери та вкрай обмежену підтримку програмного забезпечення. Оскільки Moto G (2026) має той самий чипсет, майже ідентичні камери та таку ж політику оновлення програмного забезпечення, складно очікувати від нього кращої роботи.

За словами Марінга, наразі портал працює над оглядом Moto G (2026), тому не можна остаточно стверджувати, що це поганий смартфон. Однак, враховуючи досвід з Moto G (2025), експерт не радить поки купувати новішу модель серії.

Нагадаємо, Honor продемонструвала найсильніше зростання серед усіх великих брендів смартфонів у 2025 році.

Фокус також повідомляв, що понад 40% смартфонів Android більше не отримують патчі безпеки від Google.