Цей бюджетний смартфон здивує більше, ніж флагман: яка модель порадує у 2026 році

Samsung готується випустити новий смартфон середнього класу Galaxy A57, який отримає низку суттєвих покращень, порівняно з попереднім Galaxy A56.

Оновлення, які Samsung підготувала для середньобюджетного Galaxy A57 наразі виглядають більш значущими, ніж для флагманської серії Galaxy S. На це звернули увагу експерти порталу Android Authority.

Як зазначають у виданні, ще минулого року Samsung здивувала всіх, випустивши Galaxy A56 з функцією, яка роками була недоступна для пристроїв Galaxy S або S Plus. Недорогий Galaxy A56 отримав зарядку потужністю 45 Вт, майже удвічі перевершивши Galaxy S25 з його зарядкою на 25 Вт.

За словами експертів, на практиці Galaxy A56 заряджався лише на хвилину-дві швидше, ніж Galaxy S25. Набагато важливішим є те, що A56 під час заряджання досяг максимальної температури 29,2°C, тоді як S25 сильно нагрівався, досягаючи 40,6°C.

"Це довело, що компанія могла б забезпечити швидшу та ефективнішу зарядку за низькою ціною, якби захотіла, але штучно заборонила її використовувати для Plus та Ultra. Samsung, схоже, задовольняється мінімальними зусиллями щодо базового Galaxy S", — вважають автори статті.

Рендер Galaxy A57

Що стосується Galaxy A57, цей смартфон отримав тонший та легший корпус, ніж його попередник, зберігши акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою потужністю 45 Вт. При цьому очікується, що флагман Galaxy S26 матиме товстіший корпус з меншим акумулятором на 4300 мАг.

Також існує ймовірність, що Galaxy A57 отримає мінімум 256 ГБ базової пам'яті, подібно до Galaxy S26. У виданні наголосили, що Galaxy A57 не буде кращим за S26, однак це більш суттєве оновлення порівняно з Galaxy A56, ніж S26 порівняно з S25.

Згадані оновлення Galaxy A56 вказують на те, що Samsung все ще має простір для покращення своїх смартфонів. Компанія може забезпечити швидшу зарядку, більші акумулятори, тонші телефони з більшим обсягом пам'яті, але чомусь вирішує цього не робити щодо серії S.

"Galaxy S та S Plus просто хороші, нудні та надійні. Samsung відмовився від ідеї зробити їх цікавішими. Або, можливо, правильна оцінка полягає в тому, що Samsung відмовився від Galaxy S та S Plus. Минули роки відтоді, як ці два телефони отримували реальні оновлення, і роки відтоді, як вони були хоч трохи захопливими", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, компанія OnePlus, яка зробила собі ім’я на флагманських смартфонах з першокласними характеристиками, схоже, зосереджується на моделях середнього класу з хорошим співвідношенням ціни на якості.

