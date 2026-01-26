Який смартфон середнього класу купити: названо чудовий варіант до 20 000 грн (фото)

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G може похвалитися швидким процесором, потужною камерою та величезним акумулятором. В Україні цей телефон коштує близько 16 000 — 20 000 гривень залежно від конфігурації пам’яті.

У своєму ціновому сегменті Redmi Note 15 Pro+ 5G може скласти конкуренцію таким пристроям як Google Pixel 9a та Samsung Galaxy A56 5G. Про переваги та недоліки даної моделі розповів портал PhoneArena.

Redmi Note 15 Pro+ 5G отримав типовий трендовий дизайн 2026 року: плоскі боки та плоский екран. Його особливістю є м’яка задня панель, покрита штучною шкірою. Габарити 163,3 × 78,3 × 8,2 мм роблять його трохи ширшим за середньостатистичний пристрій.

Redmi Note 15 Pro+ 5G Фото: PhoneArena

Смартфон має 6,8-дюймовий AMOLED-екран з гарними кольорами, пристойним рівнем яскравості та частотою оновлення 120 Гц. В нижній частині екрана є оптичний сканер відбитків пальців. Клас захисту IP68/IP69K означає, що телефон захищений від пилу, може бути занурений у воду на глибину до 1,5 метра і навіть витримує струмені води під високим тиском.

Redmi Note 15 Pro 5G оснащений основною камерою на 200 МП з об'єктивом 23 мм та діафрагмою f/1.7, а також надширококутною камерою на 8 МП з об'єктивом 15 мм та діафрагмою f/2.2. Телеоб'єктив відсутній, хоча деяку смартфони з аналогічною ціною мають його.

Redmi Note 15 Pro+ 5G Фото: PhoneArena

Телефон працює на базі чипа Snapdragon 7s Gen 4 та має 8 ГБ оперативної пам'яті. За словами експертів, він має непогану продуктивність, проте поступається своєму конкуренту Pixel 9a з Tensor G4.

Pixel 9a також перевершує Redmi Note 15 Pro+ 5G за ігровою продуктивністю. Redmi ледве набирає 1000 балів у стрес-тесті 3D Mark, тоді як Pixel більш ніж удвічі швидший. Окрім того, китайський смартфон використовує повільніший тип пам'яті UFS 2.2 та не має карти microSD.

Смартфон Redmi постачається з HyperOS 2.0 на базі Android 15. Xiaomi обіцяє чотири роки оновлень операційної системи, тоді як Google надає до семи років підтримки.

Натомість Redmi Note 15 Pro+ 5G отримав акумулятор ємністю 6500 мАг, приблизно на 15% більший, ніж у Galaxy A56. Заявлена потужність заряджання становить 100 Вт, що краще, ніж у згаданих конкурентів.

"Redmi Note 15 Pro+ 5G явно встановлює високу планку щодо часу роботи від батареї та швидкості заряджання порівняно з Galaxy та Pixel. Це також дуже швидкий телефон, який працює плавно та добре справляється з іграми. Такі дрібні штрихи, як ІЧ-передавач, є приємним бонусом. З недоліків, якість фото та відео все ще трохи відстає від конкурентів, навіть якщо розрив зменшується", — підсумували у виданні.

