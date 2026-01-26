Какой смартфон среднего класса купить: назван отличный вариант до 20 000 грн (фото)

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G может похвастаться быстрым процессором, мощной камерой и огромным аккумулятором. В Украине этот телефон стоит около 16 000 — 20 000 гривен в зависимости от конфигурации памяти.

В своем ценовом сегменте Redmi Note 15 Pro+ 5G может составить конкуренцию таким устройствам как Google Pixel 9a и Samsung Galaxy A56 5G. О преимуществах и недостатках данной модели рассказал портал PhoneArena.

Redmi Note 15 Pro+ 5G получил типичный трендовый дизайн 2026 года: плоские бока и плоский экран. Его особенностью является мягкая задняя панель, покрытая искусственной кожей. Габариты 163,3 × 78,3 × 8,2 мм делают его немного шире среднестатистического устройства.

Redmi Note 15 Pro+ 5G Фото: PhoneArena

Смартфон имеет 6,8-дюймовый AMOLED-экран с хорошими цветами, приличным уровнем яркости и частотой обновления 120 Гц. В нижней части экрана есть оптический сканер отпечатков пальцев. Класс защиты IP68/IP69K означает, что телефон защищен от пыли, может быть погружен в воду на глубину до 1,5 метра и даже выдерживает струи воды под высоким давлением.

Redmi Note 15 Pro 5G оснащен основной камерой на 200 МП с объективом 23 мм и диафрагмой f/1.7, а также сверхширокоугольной камерой на 8 МП с объективом 15 мм и диафрагмой f/2.2. Телеобъектив отсутствует, хотя некоторые смартфоны с аналогичной ценой имеют его.

Redmi Note 15 Pro+ 5G Фото: PhoneArena

Телефон работает на базе чипа Snapdragon 7s Gen 4 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. По словам экспертов, он имеет неплохую производительность, однако уступает своему конкуренту Pixel 9a с Tensor G4.

Pixel 9a также превосходит Redmi Note 15 Pro+ 5G по игровой производительности. Redmi едва набирает 1000 баллов в стресс-тесте 3D Mark, тогда как Pixel более чем вдвое быстрее. Кроме того, китайский смартфон использует более медленный тип памяти UFS 2.2 и не имеет карты microSD.

Смартфон Redmi поставляется с HyperOS 2.0 на базе Android 15. Xiaomi обещает четыре года обновлений операционной системы, тогда как Google предоставляет до семи лет поддержки.

Зато Redmi Note 15 Pro+ 5G получил аккумулятор емкостью 6500 мАч, примерно на 15% больше, чем у Galaxy A56. Заявленная мощность зарядки составляет 100 Вт, что лучше, чем у упомянутых конкурентов.

"Redmi Note 15 Pro+ 5G явно устанавливает высокую планку по времени работы от батареи и скорости зарядки по сравнению с Galaxy и Pixel. Это также очень быстрый телефон, который работает плавно и хорошо справляется с играми. Такие мелкие штрихи, как ИК-передатчик, являются приятным бонусом. Из недостатков, качество фото и видео все еще немного отстает от конкурентов, даже если разрыв уменьшается", — подытожили в издании.

