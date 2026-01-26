Лучше купить прошлогодний смартфон: эта модель может не стоить своих денег в 2026 году

Samsung готовится представить свой флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra, однако утечки информации указывают на то, что это устройство не станет прорывом по сравнению с Galaxy S25 Ultra.

Если слухи о Samsung Galaxy S26 Ultra правдивы, то в 2026 году лучше купить более старый Galaxy S25 Ultra. К такому выводу пришел обозреватель портала Android Police Дхрув Бутани.

По словам эксперта, различия между Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25 Ultra пока кажутся настолько незначительными, что пользователи вряд ли почувствуют их. Что действительно будет иметь значение, так это разница в цене.

Samsung имеет простую и достаточно успешную формулу касательно серии Ultra, которую, вероятно, не собирается менять. Источники указывают на то, что S26 Ultra будет выглядеть в значительной степени похожим на прошлогоднюю модель. Он получит большой дисплей с премиальной конструкцией, как и S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra и Galaxy S23 Ultra Фото: phonearena.com

Единственное улучшение, которое сейчас можно точно зафиксировать, заключается в том, что S26 Ultra будет работать на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом процессор S25 Ultra уже и так чрезвычайно быстрый.

Некоторые инсайдеры также утверждают, что S26 Ultra порадует пользователей скоростью зарядки, как проводной, так и беспроводной. Однако, по мнению обозревателя, более быстрая зарядка не является ключевым фактором при выборе смартфона, особенно когда речь идет о большой сумме денег.

Кроме того, автор считает покупку флагмана через год после начала его выпуска более выгодной, ведь программное обеспечение успело созреть, а выявленные недостатки уже исправлены с помощью обновлений.

"Если вы отложили деньги и хотите самое новое и лучшее устройство, Samsung Galaxy S26 Ultra, вероятно, будет отличным выбором. Samsung редко промахивается с серией Ultra. Но если вы хотите сделать более разумную покупку, купите Galaxy S25 Ultra", — советует Бутани.

