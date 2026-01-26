"Может быть ужасным": флагманский смартфон Android разочаровал эксперта (фото)

Несмотря на высокую цену и передовые характеристики, смартфон Honor Magic 8 Pro имеет задержку затвора камеры и менее плавно воспроизводит популярные приложения, чем его конкурент от Apple.

Такие флагманы, как iPhone 17 Pro Max и Honor Magic 8 Pro, работают на новейших операционных системах и имеют ведущие в своем классе процессоры. Хотя на бумаге эти два телефона должны обеспечивать одинаковый уровень производительности, устройство Android проигрывает iOS, отмечает обозреватель техники Энди Боксолл в своей статье на Android Police.

Как отмечает эксперт, теоретически Android на Honor Magic 8 Pro должен быть равным, а то и лучшим, чем iOS на iPhone 17 Pro Max. Однако тестирование показало, что телефону Honor не хватает плавности.

iPhone 17 Pro Max и Honor Magic 8 Pro

По словам автора, самым большим недостатком Honor Magic 8 Pro является задержка затвора камеры. Между нажатием кнопки спуска затвора и фактическим фотографированием проходит минимум одна секунда, тогда как на iPhone такого нет.

"Magic8 Pro стоит столько же, сколько и iPhone 17 Pro Max, однако задержка камеры создает впечатление, что это более дешевый и менее мощный смартфон. Когда я фотографировал своего кота, iPhone зафиксировал момент, когда я сделал фото, тогда как Magic8 Pro зафиксировал этот момент секундой позже. Я не думаю, что это приемлемо", — рассказал Боксолл.

iPhone 17 Pro Max и Honor Magic 8 Pro

Кроме того, устройство Honor обеспечивает менее плавную работу популярных приложений, таких как Threads, Instagram, Reddit и Discover. По словам обозревателя, Android открывает Reddit примерно на секунду дольше, чем iOS, а прокрутка страниц не имеет такого же естественного движения, как на iPhone.

Как отмечает Боксолл, эта проблема касается не только телефона Honor. К примеру, ранее сообщалось о задержке затвора на телефонах Samsung и зависании программ на телефонах Pixel.

"В течение следующих нескольких дней я заменю свою основную SIM-карту с Honor Magic8 Pro на другой телефон Android и буду следить за любыми изменениями в своих привычках пользования телефоном. Android может быть действительно замечательным, но эти последние несколько недель показали мне, где он может быть ужасным по сравнению со своим главным конкурентом", — подытожил обозреватель.

Напомним, стратегия Samsung в отношении смартфонов Galaxy S Ultra, вероятно, снизила заинтересованность среди пользователей, которые хотят купить флагман Android.

Фокус также сообщал, что Google собирается анонсировать смартфон Pixel 10a, полностью идентичный предыдущему Pixel 9a с точки зрения аппаратных характеристик и дизайна.