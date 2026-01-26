"Може бути жахливим": флагманський смартфон Android розчарував експерта (фото)

Попри високу ціну та передові характеристики, смартфон Honor Magic 8 Pro має затримку затвора камери та менш плавно відтворює популярні програми, ніж його конкурент від Apple.

Такі флагмани, як iPhone 17 Pro Max та Honor Magic 8 Pro, працюють на найновіших операційних системах та мають провідні у своєму класі процесори. Хоча на папері ці два телефони повинні забезпечувати однаковий рівень продуктивності, пристрій Android програє iOS, зазначає оглядач техніки Енді Боксолл у своїй статті на Android Police.

Як зазначає експерт, теоретично Android на Honor Magic 8 Pro має бути рівним, а то й кращим, ніж iOS на iPhone 17 Pro Max. Однак тестування показало, що телефону Honor бракує плавності.

iPhone 17 Pro Max та Honor Magic 8 Pro Фото: androidpolice.com

За словами автора, найбільшим недоліком Honor Magic 8 Pro є затримка затвора камери. Між натисканням кнопки спуску затвора та фактичним фотографуванням проходить щонайменше одна секунда, тоді як на iPhone такого немає.

"Magic8 Pro коштує стільки ж, скільки й iPhone 17 Pro Max, проте затримка камери створює враження, що це дешевший і менш потужний смартфон. Коли я фотографував свого кота, iPhone зафіксував момент, коли я зробив фото, тоді як Magic8 Pro зафіксував цей момент секундою пізніше. Я не думаю, що це прийнятно", — розповів Боксолл.

iPhone 17 Pro Max та Honor Magic 8 Pro Фото: androidpolice.com

Окрім того, пристрій Honor забезпечує менш плавну роботу популярних застосунків, таких як Threads, Instagram, Reddit та Discover. За словами оглядача, Android відкриває Reddit приблизно на секунду довше, ніж iOS, а прокручування сторінок не має такого ж природного руху, як на iPhone.

Як зазначає Боксолл, ця проблема стосується не лише телефона Honor. До прикладу, раніше повідомлялось про затримку затвора на телефонах Samsung та зависання програм на телефонах Pixel.

"Протягом наступних кількох днів я заміню свою основну SIM-картку з Honor Magic8 Pro на інший телефон Android і буду стежити за будь-якими змінами у своїх звичках користування телефоном. Android може бути справді чудовим, але ці останні кілька тижнів показали мені, де він може бути жахливим порівняно зі своїм головним конкурентом", — підсумував оглядач.

Нагадаємо, стратегія Samsung щодо смартфонів Galaxy S Ultra, ймовірно, знизила зацікавленість серед користувачів, які хочуть купити флагман Android.

Фокус також повідомляв, що Google збирається анонсувати смартфон Pixel 10a, повністю ідентичний попередньому Pixel 9a з точки зору апаратних характеристик та дизайну.