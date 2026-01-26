Один з найкращих бюджетних смартфонів у 2026 році: яку модель радить експерт (фото)

У 2026 році більшість бюджетних та середньобюджетних смартфонів цілком добре справляються з повсякденними завданнями, такими як надсилання повідомлення в мессенджерах чи перегляд соцмереж. Одним з таких доступних телефонів є Samsung Galaxy A17.

Samsung Galaxy A17 сьогодні залишається одним із найкращих телефонів за співвідношенням ціни та якості. В Україні він коштує від 7 200 до 8 700 гривень. Про переваги даної бюджетної моделі розповів оглядач порталу Android Police Стівен Радокія.

Як зазначає експерт, Galaxy A17 отримав кращий дизайн, в порівняні зі своїм попередником Galaxy A16. Він помітно тонший і легший у руці, а рамка не має такого "дешевого відчуття", як у більш старої моделі. Вступ камери також естетично чистіший і щільніше прилягає до корпусу.

Galaxy A17 працює на чипсеті Exynos 1330 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті. Оглядач розповів, що зазвичай віддає перевагу Dimensity 6300 у бюджетних телефонах, однак продуктивність Galaxy A17 теж непогана.

Samsung Galaxy A17 Фото: sammobile.com

"Якщо ви не очікуєте плавної багатозадачності, Galaxy A17 справляється з цим завданням. WhatsApp та Instagram — це приємний досвід. Можливі легкі ігри. Це ефективний телефон для спілкування та здійснення дзвінків", — пояснив Радокія.

Серед характеристик, якими Samsung не стала жертвувати, експерт виділив дисплей. Galaxy A17 отримав 6,7-дюймову панель Super AMOLED з роздільною здатністю 1080p чудова, що суттєво перевершує РК-екрани на телефонах аналогічної ціни, таких як Moto G Play 2026. Ще одним бонусом є захист склом Gorilla Glass Victus.

Galaxy A17 постачається з One UI 8 на Android 16 з коробки. Samsung обіцяє шість років оновлення системи безпеки та оновлення Android. Акумулятора ємністю 5000 мАг вистачає приблизно на два дні використання.

Що стосується камер, основний об’єктив на 50 МП здатен робити чіткі, деталізовані фотографії при достатній кількості світла. Фото в умовах слабкого освітлення та вночі не вражають, одна це очікувано, враховуючи ціну смартфона.

"Якщо ви втомилися витрачати гроші на телефон лише для того, щоб надсилати текстові повідомлення та ставити лайки фотографіям у соціальних мережах, то Galaxy A17 вартий вашої уваги", — підсумував автор.

