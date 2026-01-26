Один из лучших бюджетных смартфонов в 2026 году: какую модель советует эксперт (фото)

В 2026 году большинство бюджетных и среднебюджетных смартфонов вполне хорошо справляются с повседневными задачами, такими как отправка сообщения в мессенджерах или просмотр соцсетей. Одним из таких доступных телефонов является Samsung Galaxy A17.

Samsung Galaxy A17 сегодня остается одним из лучших телефонов по соотношению цены и качества. В Украине он стоит от 7 200 до 8 700 гривен. О преимуществах данной бюджетной модели рассказал обозреватель портала Android Police Стивен Радокия.

Как отмечает эксперт, Galaxy A17 получил лучший дизайн, в сравнении со своим предшественником Galaxy A16. Он заметно тоньше и легче в руке, а рамка не имеет такого "дешевого ощущения", как у более старой модели. Вступ камеры также эстетически чище и плотнее прилегает к корпусу.

Galaxy A17 работает на чипсете Exynos 1330 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Обозреватель рассказал, что обычно предпочитает Dimensity 6300 в бюджетных телефонах, однако производительность Galaxy A17 тоже неплохая.

Відео дня

Samsung Galaxy A17 Фото: sammobile.com

"Если вы не ожидаете плавной многозадачности, Galaxy A17 справляется с этой задачей. WhatsApp и Instagram — это приятный опыт. Возможны легкие игры. Это эффективный телефон для общения и совершения звонков", — пояснил Радокия.

Среди характеристик, которыми Samsung не стала жертвовать, эксперт выделил дисплей. Galaxy A17 получил 6,7-дюймовую панель Super AMOLED с разрешением 1080p великолепно, что существенно превосходит ЖК-экраны на телефонах аналогичной цены, таких как Moto G Play 2026. Еще одним бонусом является защита стеклом Gorilla Glass Victus.

Важно

Старые смартфоны будут работать лучше: какие модели получили неожиданное обновление

Galaxy A17 поставляется с One UI 8 на Android 16 из коробки. Samsung обещает шесть лет обновления системы безопасности и обновления Android. Аккумулятора емкостью 5000 мАч хватает примерно на два дня использования.

Что касается камер, основной объектив на 50 МП способен делать четкие, детализированные фотографии при достаточном количестве света. Фото в условиях слабого освещения и ночью не впечатляют, но это ожидаемо, учитывая цену смартфона.

"Если вы устали тратить деньги на телефон только для того, чтобы отправлять текстовые сообщения и ставить лайки фотографиям в социальных сетях, то Galaxy A17 стоит вашего внимания", — подытожил автор.

Напомним, Motorola готовится выпустить смартфон Edge 70 Fusion с премиальными характеристиками по цене среднего сегмента.

Фокус также сообщал, что новый Huawei Pura 80 Ultra получил одну из лучших камер среди современных смартфонов.