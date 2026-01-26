Краще купити торішній смартфон: ця модель може не вартувати своїх грошей у 2026 році

Samsung готується представити свій флагманський смартфон Galaxy S26 Ultra, однак витоки інформації вказують на те, що цей пристрій не стане проривом в порівнянні зі Galaxy S25 Ultra.

Якщо чутки щодо Samsung Galaxy S26 Ultra правдиві, то у 2026 році краще купити старіший Galaxy S25 Ultra. До такого висновку дійшов оглядач порталу Android Police Дхрув Бутані.

За словами експерта, відмінності між Galaxy S26 Ultra та Galaxy S25 Ultra наразі здаються настільки незначними, що користувачі навряд чи відчують їх. Що справді матиме значення, так це різниця в ціні.

Samsung має просту та досить успішну формулу щодо серії Ultra, яку, ймовірно, не збирається змінювати. Джерела вказують на те, що S26 Ultra виглядатиме значною мірою схожим на торішню модель. Він отримає великий дисплей із преміальною конструкцією, як і S25 Ultra.

Відео дня

Galaxy S25 Ultra та Galaxy S23 Ultra Фото: phonearena.com

Єдине покращення, яке наразі можна точно зафіксувати, полягає в тому, що S26 Ultra працюватиме на новітньому чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. При цьому процесор S25 Ultra вже й так надзвичайно швидкий.

Деякі інсайдери також стверджують, що S26 Ultra порадує користувачів швидкістю зарядки, як дротової, так і бездротової. Однак, на думку оглядача, швидша зарядка не є ключовим фактором при виборі смартфона, особливо коли йдеться про велику суму грошей.

Важливо

Не переплачуйте за непотрібні функції: які смартфони насправді варто купити у 2026 році

Окрім того, автор вважає купівлю флагмана через рік після початку його випуску вигіднішою, адже програмне забезпечення встигло дозріти, а виявлені недоліки вже виправлені за допомогою оновлень.

"Якщо ви відклали гроші та хочете найновіший та найкращий пристрій, Samsung Galaxy S26 Ultra, ймовірно, буде чудовим вибором. Samsung рідко промахується з серією Ultra. Але якщо ви хочете зробити більш розумну покупку, придбайте Galaxy S25 Ultra", — радить Бутані.

Нагадаємо, майбутній смартфон Google Pixel 10a повністю ідентичний попередньому Pixel 9a з точки зору апаратних характеристик та дизайну.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував флагманський смартфон Honor Magic 8 Pro, вказавши на його суттєвий недолік.