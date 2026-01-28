Этот бюджетный смартфон удивит больше, чем флагман: какая модель порадует в 2026 году

Samsung готовится выпустить новый смартфон среднего класса Galaxy A57, который получит ряд существенных улучшений по сравнению с предыдущим Galaxy A56.

Обновления, которые Samsung подготовила для среднебюджетного Galaxy A57 пока выглядят более значимыми, чем для флагманской серии Galaxy S. На это обратили внимание эксперты портала Android Authority.

Как отмечают в издании, еще в прошлом году Samsung удивила всех, выпустив Galaxy A56 с функцией, которая годами была недоступна для устройств Galaxy S или S Plus. Недорогой Galaxy A56 получил зарядку мощностью 45 Вт, почти вдвое превзойдя Galaxy S25 с его зарядкой на 25 Вт.

По словам экспертов, на практике Galaxy A56 заряжался лишь на минуту-две быстрее, чем Galaxy S25. Гораздо важнее то, что A56 во время зарядки достиг максимальной температуры 29,2°C, тогда как S25 сильно нагревался, достигая 40,6°C.

"Это доказало, что компания могла бы обеспечить более быструю и эффективную зарядку по низкой цене, если бы захотела, но искусственно запретила ее использовать для Plus и Ultra. Samsung, похоже, довольствуется минимальными усилиями по базовому Galaxy S", — считают авторы статьи.

Рендер Galaxy A57 Фото: X (Twitter)

Что касается Galaxy A57, этот смартфон получил более тонкий и легкий корпус, чем его предшественник, сохранив аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт. При этом ожидается, что флагман Galaxy S26 будет иметь более толстый корпус с меньшим аккумулятором на 4300 мАч.

Также существует вероятность, что Galaxy A57 получит минимум 256 ГБ базовой памяти, подобно Galaxy S26. В издании отметили, что Galaxy A57 не будет лучше S26, однако это более существенное обновление по сравнению с Galaxy A56, чем S26 по сравнению с S25.

Упомянутые обновления Galaxy A56 указывают на то, что Samsung все еще имеет пространство для улучшения своих смартфонов. Компания может обеспечить более быструю зарядку, большие аккумуляторы, более тонкие телефоны с большим объемом памяти, но почему-то решает этого не делать в отношении серии S.

"Galaxy S и S Plus просто хороши, скучны и надежны. Samsung отказался от идеи сделать их более интересными. Или, возможно, правильная оценка заключается в том, что Samsung отказался от Galaxy S и S Plus. Прошли годы с тех пор, как эти два телефона получали реальные обновления, и годы с тех пор, как они были хоть немного увлекательными", — подытожили в издании.

