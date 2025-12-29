Смартфони OnePlus сяяли у 2025 році, а потім усе завалилося: що не так з OnePlus 15 (фото)

Компанія вирішила, що правильним для OnePlus 15 буде зменшити розмір сенсорів усіх камер і відмовитися від перевіреного часом партнерства з Hasselblad.

В останні кілька років OnePlus був стабільною рушійною силою у сфері Android. Ці телефони демонстрували чудову продуктивність, швидку зарядку, оригінальний дизайн, чудове програмне забезпечення і вигідну ціну. Але кінець року став для компанії катастрофічним, відзначеним низкою невдалих рішень. Про те, що саме пішло не так з OnePlus у 2025 році, розповіли експерти androidauthority.com.

7 січня 2025 року компанія випустила OnePlus 13 і OnePlus 13R. Вони були одними з перших великих релізів Android цього року, і навіть зараз, наприкінці грудня, вони, як і раніше, виділяються як два найкращі Android-смартфони 2025 року.

Смартфон OnePlus 15

OnePlus 13 став поворотним для бренду. Його дизайн був унікальним і захопливим, камери — видатними, продуктивність — чудовою, час автономної роботи і швидкість зарядки — неперевершеними. OnePlus 13 просунувся вперед, тоді як такі компанії, як Samsung, продовжували використовувати перероблені характеристики і дизайн. І на додачу до всього, компанія виграла і в боротьбі за співвідношення ціни та якості: смартфон продавався на 400 доларів дешевше, ніж Galaxy S25 Ultra. Хоча ідеальних смартфонів не існує, OnePlus 13 був дуже близький до цього.

Смартфон OnePlus 13 Фото: скрін відео

Аналогічна ситуація склалася і з бюджетним OnePlus 13R. Хоча загалом він не так вражає, як OnePlus 13, все одно став величезним успіхом. За 600 доларів телефон забезпечив продуктивність, якість дисплея, апаратне забезпечення і час автономної роботи, які можна порівняти з флагманськими моделями, та й камери теж були досить непоганими.

OnePlus 13 і OnePlus 13R швидко стали двома з найбільш вражаючих релізів компанії за останні роки, і це викликало хвилювання експертів з приводу того, як розробники продовжать їх розвивати. OnePlus створила дві практично ідеальні основи для роботи, тому, безсумнівно, наступне покоління телефонів повинно було зберегти цей темп. Але щось пішло не так...

Смартфони OnePlus 13 і OnePlus 13R Фото: phonearena.com

Компанія прискорила випуск серії OnePlus 15, випустивши його всього через 10 місяців після OnePlus 13. Чи була це проблема поспіху або щось ще, різниця між OnePlus 15 і OnePlus 13 очевидна і не на користь першого, пишуть фахівці.

Компанія вирішила, що правильним для OnePlus 15 буде зменшити розмір сенсорів усіх камер і відмовитися від перевіреного часом партнерства з Hasselblad. OnePlus 15 демонструє чудову продуктивність, як це зазвичай буває у телефонів цієї марки, але при тестуванні продуктивності і в реальних іграх він надто перегрівається. І хоча дизайн 15-ї моделі може бути міцним і якісно виконаним, йому не вистачає оригінальності його попередника, підсумували автори матеріалу.

