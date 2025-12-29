Смартфоны OnePlus блистали в 2025 году, а потом все рухнуло: что не так с OnePlus 15 (фото)

Компания решила, что правильным для OnePlus 15 будет уменьшить размер сенсоров всех камер и отказаться от проверенного временем партнерства с Hasselblad.

В последние несколько лет OnePlus был стабильной движущей силой в сфере Android. Эти телефоны демонстрировали отличную производительность, быструю зарядку, оригинальный дизайн, отличное программное обеспечение и выгодную цену. Но конец года стал для компании катастрофическим, отмеченным чередой неудачных решений. О том, что именно пошло не так с OnePlus в 2025 году, рассказали эксперты androidauthority.com.

7 января 2025 года компания выпустила OnePlus 13 и OnePlus 13R. Они были одними из первых крупных релизов Android в этом году, и даже сейчас, в конце декабря, они по-прежнему выделяются как два лучших Android-смартфона 2025 года.

Смартфон OnePlus 15

OnePlus 13 стал поворотным для бренда. Его дизайн был уникальным и захватывающим, камеры выдающимися, производительность превосходной, время автономной работы и скорость зарядки непревзойденными. OnePlus 13 продвинулся вперед, в то время как такие компании, как Samsung, продолжали использовать переработанные характеристики и дизайн. И вдобавок ко всему, компания выиграла и в борьбе за соотношение цены и качества: смартфон продавался на 400 долларов дешевле, чем Galaxy S25 Ultra. Хотя идеальных смартфонов не существует, OnePlus 13 был очень близок к этому.

Смартфон OnePlus 13 Фото: скрин видео

Аналогичная ситуация сложилась и с бюджетным OnePlus 13R. Хотя в целом он не так впечатляет, как OnePlus 13, все равно стал огромным успехом. За 600 долларов телефон обеспечил производительность, качество дисплея, аппаратное обеспечение и время автономной работы, сравнимые с флагманскими моделями, да и камеры тоже были довольно неплохими.

OnePlus 13 и OnePlus 13R быстро стали двумя из самых впечатляющих релизов компании за последние годы, и это вызвало волнение экспертов по поводу того, как разработчики продолжат их развивать. OnePlus создала две практически идеальные основы для работы, поэтому, несомненно, следующее поколение телефонов должно было сохранить данный темп. Но что-то пошло не так…

Смартфоны OnePlus 13 и OnePlus 13R Фото: phonearena.com

Компания ускорила выпуск серии OnePlus 15, выпустив его всего через 10 месяцев после OnePlus 13. Была ли это проблема спешки или что-то еще, разница между OnePlus 15 и OnePlus 13 очевидна и не в пользу первого, пишут специалисты.

Компания решила, что правильным для OnePlus 15 будет уменьшить размер сенсоров всех камер и отказаться от проверенного временем партнерства с Hasselblad. OnePlus 15 демонстрирует отличную производительность, как это обычно бывает у телефонов данной марки, но при тестировании производительности и в реальных играх он чересчур перегревается. И хотя дизайн 15-й модели может быть прочным и качественно выполненным, ему не хватает оригинальности его предшественника, заключили авторы материала.

