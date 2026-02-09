Понад 40% користувачів Android варто якнайшвидше купити новий телефон: що сталося

Google більше не випускає патчі безпеки для телефонів під керуванням Android 12 або старіших версій. Це означає, що телефони, випущені у 2021 році та раніше, не захищені від новітніх атак шкідливих програм.

Наразі лише 57,9% телефонів Android працюють під керуванням Android 13 або пізніших версій. Це означає, що понад 40% смартфонів більше не отримують патчі безпеки, повідомляє PhoneArena.

За словами експертів порталу, якщо ваш телефон Android входить до 40%, які не захищені від атак, вам потрібно замінити на новішу модель. Це попередження стосується близько мільярда користувачів.

Як пояснюють у виданні, проблема часткового зумовлена фрагментацією платформи Android, коли йдеться про оновлення. Якщо iOS розробляє та сама компанія, що випускає смартфони, моделі Android виробляють багато різних компаній. Через це скоординоване оновлення ОС Android практично неможливе.

Це призвело до того, що станом на грудень лише 7,5% пристроїв Android працюють на Android 16. Загалом оновлення безпеки отримують смартфони, які працюють на наступних версіях ПЗ:

Android 16-7,5%;

Android 15-19,3%;

Android 14-17,2%;

Android 13-13,9%.

Пристрої, що працюють на цих версіях Android, більше не отримують оновлень безпеки:

Android 12-11,4%;

Android 11-13,7%;

Android 10-7,8%;

Android 9-4,5%;

Android 8-2,3%.

Автори статті наголосили, що через застаріле ПЗ зловмисники можуть отримати облікові дані, які ви використовуєте для входу у свої конфіденційні програми та веб-сайти. Наприклад, в результаті атаки можуть бути викрадені ім’я користувача та пароль, потрібні для доступу до своїх фінансових рахунків в Інтернеті.

"Якщо у вас зараз є телефон Android , який не можна оновити після Android 12, можливо, вам варто оновити його та придбати новий телефон Android. Це рішення від самої Google, і я не просто пропоную вам це як рішення. Навіть якщо ви не хочете витрачати гроші на купівлю нового флагманського телефону, з міркувань безпеки вам буде краще придбати модель середнього класу, якщо новий телефон може працювати на Android 13 або вище", — підсумував експерт.

