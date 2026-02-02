З цими бюджетними смартфонами можуть бути проблеми: про які моделі попереджають експерти

Компанія Motorola випустила недорогі смартфони Moto G17 та Moto G17 Power. Попри хороше співвідношення ціни та якості, обидва пристрої мають застаріле програмне забезпечення.

Смартфони Moto G17 та Moto G17 Power постачаються з Android 15. При цьому Motorola не зобов'язується випускати жодних серйозних оновлень програмного забезпечення, пише PhoneArena.

Як зазначають у виданні, виробник обіцяє лише два роки оновлень безпеки для своїх останніх бюджетних пристроїв у Великій Британії. Так, в описі Moto G17 на британському сайті Motorola йдеться про оновлення безпеки до лютого 2028 року.

Водночас в описах смартфонів Moto G17 на інших європейських сайтах Motorola взагалі не згадується про оновлення програмного забезпечення чи безпеки. В офіційному анонсі серії Moto G17 також відсутня будь-яка інформація щодо цього.

За словами експертів, Motorola має репутацію компанії, яка повільно випускає оновлення Android, особливо для своїх бюджетних смартфонів. Окрім того, бренд рідко зобов'язується надавати тривалу підтримку. Навіть для найновішого Moto G (2026) обіцяють лише два роки оновлень ОС та ще один рік патчів безпеки.

Для порівняння, Samsung пропонує щонайменше чотири основні оновлення ОС Android навіть для бюджетних пристроїв, таких як Galaxy A15. Новіші смартфони, такі як Galaxy A36, отримують до шести років підтримки, а флагманські серії мають семирічну гарантію оновлень.

"Я б не очікував, що бюджетний смартфон пропонуватиме таку ж програмну підтримку, як флагман, але крок Motorola розчаровує. Якщо Samsung може пропонувати багаторічні оновлення програмного забезпечення навіть для своїх бюджетних телефонів, то Motorola повинна мати змогу зробити те саме", — підсумував експерт порталу.

