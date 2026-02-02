С этими бюджетными смартфонами могут быть проблемы: о каких моделях предупреждают эксперты

Компания Motorola выпустила недорогие смартфоны Moto G17 и Moto G17 Power. Несмотря на хорошее соотношение цены и качества, оба устройства имеют устаревшее программное обеспечение.

Смартфоны Moto G17 и Moto G17 Power поставляются с Android 15. При этом Motorola не обязуется выпускать никаких серьезных обновлений программного обеспечения, пишет PhoneArena.

Как отмечают в издании, производитель обещает только два года обновлений безопасности для своих последних бюджетных устройств в Великобритании. Так, в описании Moto G17 на британском сайте Motorola говорится об обновлении безопасности до февраля 2028 года.

В то же время в описаниях смартфонов Moto G17 на других европейских сайтах Motorola вообще не упоминается об обновлении программного обеспечения или безопасности. В официальном анонсе серии Moto G17 также отсутствует какая-либо информация об этом.

По словам экспертов, Motorola имеет репутацию компании, которая медленно выпускает обновления Android, особенно для своих бюджетных смартфонов. Кроме того, бренд редко обязуется предоставлять длительную поддержку. Даже для новейшего Moto G (2026) обещают только два года обновлений ОС и еще один год патчей безопасности.

Для сравнения, Samsung предлагает по меньшей мере четыре основных обновления ОС Android даже для бюджетных устройств, таких как Galaxy A15. Более новые смартфоны, такие как Galaxy A36, получают до шести лет поддержки, а флагманские серии имеют семилетнюю гарантию обновлений.

"Я бы не ожидал, что бюджетный смартфон будет предлагать такую же программную поддержку, как флагман, но шаг Motorola разочаровывает. Если Samsung может предлагать многолетние обновления программного обеспечения даже для своих бюджетных телефонов, то Motorola должна иметь возможность сделать то же самое", — подытожил эксперт портала.

