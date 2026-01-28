Популярные смартфоны столкнулись с серьезными проблемами: о каких моделях идет речь

На ряде флагманских смартфонов Xiaomi были обнаружены программные ошибки и сбои, которые существенно портят опыт пользования.

Теперь Xiaomi исправила некоторые критических проблем своих флагманских устройств, в частности Xiaomi 15, Xiaomi 14T и новой серии Xiaomi Pad 7. Об этом пишет XiaomiTime со ссылкой на отчет HyperOS.

Среди устройств, на которых были исправлены ошибки, упоминаются:

Xiaomi 15T: сторонние приложения не отображались на экране должным образом;

Xiaomi 15: периодические проблемы с четкостью фотографий задней камеры;

Xiaomi Pad 7: элементы интерфейса YouTube отображались неправильно;

Xiaomi Pad 7 Pro: проблемы с воспроизведением и интерфейсом в приложении Netflix;

Xiaomi 14T: браузер Mi не смог перенаправить ссылку на Карты Google.

Владельцам упомянутых гаджетов стоит обязательно проверить наличие последнего обновления.

Как отмечают авторы статьи, поскольку основные ошибки исправлены, вполне вероятно, что в течение следующих нескольких недель Xiaomi будет работать над дальнейшей оптимизацией и стабильностью работы батареи.

"Если у вас все еще возникают проблемы с Xiaomi HyperConnect и/или общие проблемы с задержками, важно отметить, что вам следует отправить отчет через приложение "Сервисы и отзывы". Чем больше данных у них есть, тем быстрее они смогут внедрять эти еженедельные исправления", — отметили в издании.

