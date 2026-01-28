Популярні смартфони стикнулися з серйозними проблемами: про які моделі йдеться

На низці флагманських смартфонів Xiaomi було виявлено програмні помилки та збої, що суттєво псують досвід користування.

Тепер Xiaomi виправила деякі критичних проблем своїх флагманських пристроїв, зокрема Xiaomi 15, Xiaomi 14T та нової серії Xiaomi Pad 7. Про це пише XiaomiTime з посиланням на звіт HyperOS.

Серед пристроїв, на яких було виправлено помилки, згадуються:

Xiaomi 15T: сторонні програми не відображалися на екрані належним чином;

Xiaomi 15: періодичні проблеми з чіткістю фотографій задньої камери;

Xiaomi Pad 7: елементи інтерфейсу YouTube відображалися неправильно;

Xiaomi Pad 7 Pro: проблеми з відтворенням та інтерфейсом у додатку Netflix;

Xiaomi 14T: браузер Mi не зміг перенаправити посилання на Карти Google.

Власникам згаданих гаджетів варто обов’язково перевірити наявність останнього оновлення.

Як зазначають автори статті, оскільки основні помилки виправлено, цілком ймовірно, що протягом наступних кількох тижнів Xiaomi працюватиме над подальшою оптимізацією та стабільністю роботи батареї.

"Якщо у вас все ще виникають проблеми з Xiaomi HyperConnect та/або загальні проблеми із затримками, важливо зазначити, що вам слід надіслати звіт через додаток "Сервіси та відгуки". Чим більше даних у них є, тим швидше вони зможуть впроваджувати ці щотижневі виправлення", — наголосили у виданні.

