Цей смартфон можна викинути: колишній флагман більше не працюватиме нормально

Кампанія Samsung більше не випускатиме оновлення програмного забезпечення (ПЗ) для смартфонів Galaxy S21, які дебютували п’ять років тому.

Хоча флагмани Samsung Galaxy S тепер постачаються з семирічною підтримкою програмного забезпечення (ПЗ), ця практика набула чинності лише з серією Galaxy S24. Останні списки оновлень безпеки, оприлюднені порталом SamMobile, показують, що серія Galaxy S21 більше не входить до жодного щомісячного чи щоквартального графіка оновлень.

Це означає, що смартфони Galaxy S21, S21 Plus та S21 Ultra не отримуватимуть оновлення програмного забезпечення, включаючи регулярні патчі безпеки. Оновлення можуть бути випущені лише у випадку, якщо критична вразливість потребує негайного усунення.

У виданні наголосили, що Samsung виконала своє початкове зобов’язання, випустивши чотири основні оновлення операційної системи Android для Galaxy S21. Смартфони отримали Android 12 (One UI 4) у листопаді 2021 року, Android 13 (One UI 5) у листопаді 2022 року, Android 14 (One UI 6) у грудні 2023 року та Android 15 (One UI 7) у травні 2025 року.

Відео дня

Важливо

"Ніхто не був готовий": ціни на популярні смартфони неочікувано злетять у 2026 році

Окрім того, Samsung перевела Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra на щоквартальний графік оновлень безпеки. Як зазначає Android Authority, це чіткий сигнал того, що лінійка виходить на фінішну пряму.

За словами експертів, власники Galaxy S21, ймовірно, не відчують суттєвих змін в один момент, однак відсутність постійних оновлень безпеки є приводом задуматись про перехід на новіший смартфон.

Нагадаємо, нові смартфони Moto G17 та Moto G17 Power вийшли на Android 15, однак Motorola не зобов'язується випускати для них жодних серйозних оновлень.

Фокус також повідомляв, що Apple несподівано оновила програмне забезпечення для кількох старих моделей, включно з iPhone 5s, який вийшов понад 12 років тому.