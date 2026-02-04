Этот смартфон можно выбросить: бывший флагман больше не будет работать нормально

Кампания Samsung больше не будет выпускать обновления программного обеспечения (ПО) для смартфонов Galaxy S21, которые дебютировали пять лет назад.

Хотя флагманы Samsung Galaxy S теперь поставляются с семилетней поддержкой программного обеспечения (ПО), эта практика вступила в силу только с серией Galaxy S24. Последние списки обновлений безопасности, обнародованные порталом SamMobile, показывают, что серия Galaxy S21 больше не входит ни в один ежемесячный или ежеквартальный график обновлений.

Это означает, что смартфоны Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra не будут получать обновления программного обеспечения, включая регулярные патчи безопасности. Обновления могут быть выпущены только в случае, если критическая уязвимость требует немедленного устранения.

Відео дня

В издании отметили, что Samsung выполнила свое первоначальное обязательство, выпустив четыре основных обновления операционной системы Android для Galaxy S21. Смартфоны получили Android 12 (One UI 4) в ноябре 2021 года, Android 13 (One UI 5) в ноябре 2022 года, Android 14 (One UI 6) в декабре 2023 года и Android 15 (One UI 7) в мае 2025 года.

Важно

"Никто не был готов": цены на популярные смартфоны неожиданно взлетят в 2026 году

Кроме того, Samsung перевела Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra на ежеквартальный график обновлений безопасности. Как отмечает Android Authority, это четкий сигнал того, что линейка выходит на финишную прямую.

По словам экспертов, владельцы Galaxy S21, вероятно, не почувствуют существенных изменений в один момент, однако отсутствие постоянных обновлений безопасности является поводом задуматься о переходе на более новый смартфон.

Напомним, новые смартфоны Moto G17 и Moto G17 Power вышли на Android 15, однако Motorola не обязуется выпускать для них никаких серьезных обновлений.

Фокус также сообщал, что Apple неожиданно обновила программное обеспечение для нескольких старых моделей, включая iPhone 5s, который вышел более 12 лет назад.