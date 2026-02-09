Более 40% пользователей Android стоит как можно быстрее купить новый телефон: что произошло

Google больше не выпускает патчи безопасности для телефонов под управлением Android 12 или более старых версий. Это означает, что телефоны, выпущенные в 2021 году и ранее, не защищены от новейших атак вредоносных программ.

Сейчас только 57,9% телефонов Android работают под управлением Android 13 или более поздних версий. Это означает, что более 40% смартфонов больше не получают патчи безопасности, сообщает PhoneArena.

По словам экспертов портала, если ваш телефон Android входит в 40%, которые не защищены от атак, вам нужно заменить на более новую модель. Это предупреждение касается около миллиарда пользователей.

Как объясняют в издании, проблема частичного обусловлена фрагментацией платформы Android, когда речь идет об обновлении. Если iOS разрабатывает та же компания, выпускающая смартфоны, то модели Android производят много разных компаний. Из-за этого скоординированное обновление ОС Android практически невозможно.

Это привело к тому, что по состоянию на декабрь только 7,5% устройств Android работают на Android 16. В общем обновления безопасности получают смартфоны, которые работают на следующих версиях ПО:

Android 16-7,5%;

Android 15-19,3%;

Android 14-17,2%;

Android 13-13,9%.

Устройства, работающие на этих версиях Android, больше не получают обновлений безопасности:

Android 12-11,4%;

Android 11-13,7%;

Android 10-7,8%;

Android 9-4,5%;

Android 8-2,3%.

Авторы статьи отметили, что через устаревшее ПО злоумышленники могут получить учетные данные, которые вы используете для входа в свои конфиденциальные программы и веб-сайты. Например, в результате атаки могут быть похищены имя пользователя и пароль, необходимые для доступа к своим финансовым счетам в Интернете.

"Если у вас сейчас есть телефон Android , который нельзя обновить после Android 12, возможно, вам стоит обновить его и купить новый телефон Android. Это решение от самой Google, и я не просто предлагаю вам это как решение. Даже если вы не хотите тратить деньги на покупку нового флагманского телефона, из соображений безопасности вам будет лучше приобрести модель среднего класса, если новый телефон может работать на Android 13 или выше", — подытожил эксперт.

Напомним, Samsung больше не будет выпускать обновления программного обеспечения (ПО) для смартфонов Galaxy S21, которые дебютировали пять лет назад.

Фокус также сообщал, что Motorola представила недорогие смартфоны Moto G17 и Moto G17 Power, однако не обязалась выпускать никаких серьезных обновлений ПО.